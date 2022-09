La plateforme de streaming Tubi a annoncé le lancement d’une toute nouvelle chaîne de la Coupe du Monde de la FIFA via le service de streaming gratuit financé par la publicité. La chaîne de la Coupe du Monde de la FIFA présentera des matchs classiques, des faits saillants et des analyses du tournoi à venir. De plus, dans un nouveau développement, Tubi diffusera 29 matchs de la Coupe du monde en direct, ceux qui sont diffusés sur FS1.

Semblable à Pluto TV, Tubi propose une programmation en direct et à la demande. Dans l’exemple de la chaîne Coupe du monde de la FIFA, le service Tubi comprend des films et des séries tels que Coupe du monde de football 2022 : le Qatar se prépare, Classiques de la Coupe du Monde de la FIFA, Classiques de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAet Étoiles d’or – L’histoire.

Détails sur Tubi diffusant tous les matchs de la Coupe du monde

Inclus dans cette nouvelle chaîne, chaque match de la Coupe du monde 2022 est disponible gratuitement à la demande après la fin des matchs. De plus, les 29 matchs de la Coupe du monde susmentionnés qui seront diffusés en direct, ceux qui seront diffusés sur FS1.

FOX Sports détient actuellement les droits exclusifs en anglais pour diffuser la Coupe du monde aux États-Unis. Les stations FOX locales diffuseront 35 matchs au total du tournoi. La principale chaîne sportive de la société, FS1, diffusera les 29 matchs restants. En plus de diffuser tous les jeux à la demande via Tubi, Tubi prévoit également de diffuser tous les matchs diffusés sur FS1.

L’application Tubi peut être téléchargée via les appareils Android et iOS, Roku, Chromecast, Playstation 4 et 5, Xbox One et Series XIS, Amazon Fire TV, Amazon Echo Show, Google Nest, Comcast Xfinity X1 et Cox Contour. Les téléviseurs intelligents de Vizio, LG, Sony et Samsung peuvent également accéder à Tubi.

Lancé en 2014, Tubi est une plate-forme de contenu gratuit over-the-top. Bien qu’initialement indépendante, la FOX Corporation a acheté la société en 2020 pour un montant de 440 millions de dollars. Le service de streaming compte actuellement plus de 45 000 films et séries télévisées issus d’une pléthore de partenariats.