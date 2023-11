Tuberville, sous la pression des Républicains concernant les prises militaires, dit qu’il examine les options

WASHINGTON (AP) — Le sénateur de l’Alabama, Tommy Tuberville, s’est déclaré prêt à négocier la fin du blocus de près de 400 candidats militaires après avoir rencontré ses collègues sénateurs républicains mardi, signalant un changement après qu’il ait s’est penché sur sa protestation d’une politique d’avortement du Pentagone depuis plus de neuf mois.

La réunion inhabituelle convoquée par les sénateurs du GOP pour défier l’un des leurs intervient après une poignée de sénateurs républicains. a tenu la parole pendant plus de quatre heures la semaine dernière, dans un sentiment de frustration, il a appelé à 61 nominations militaires seulement pour que Tuberville se lève et s’y oppose à chaque fois. Le Sénat a traditionnellement approuvé de grands groupes de nominations militaires par vote vocal, mais une seule objection d’un sénateur peut bouleverser ce processus.

Tuberville a déclaré qu’il travaillerait avec d’autres sénateurs sur les options possibles et “j’espère que nous pourrons commencer à avancer”. Cela contrastait avec la semaine dernière, lorsqu’il avait déclaré qu’il n’y avait « aucune chance » qu’il lève les restrictions, en l’absence d’un changement de politique. Mais on ne sait toujours pas comment une résolution pourrait être trouvée.

Les républicains qui ont critiqué Tuberville ont suggéré qu’ils pourraient essayer de le persuader de retenir les candidats civils au lieu des nominations militaires ou d’engager des poursuites judiciaires contre le département. Ils ont également déclaré qu’ils tenteraient également d’imposer davantage de votes sur les nominations s’il ne lève pas les restrictions.

Tuberville a proposé d’autres options dans une note qu’il a fait circuler avant la réunion, notamment l’adoption par le Congrès d’une loi qui bloquerait la politique de l’avortement ou l’annulation par le ministère de la Défense – deux scénarios improbables qu’il avait suggérés auparavant.

Le problème concerne les nouvelles règles du Pentagone qui autorisent le remboursement des frais de voyage lorsqu’un militaire doit quitter l’État pour se faire avorter ou obtenir d’autres soins reproductifs. L’administration du président Joe Biden a institué les nouvelles règles après la Cour suprême a annulé le droit national à l’avortementet certains États ont limité ou interdit la procédure.

«Je suis entré avec une ou deux options. J’en ai retenu cinq ou six », a-t-il déclaré après la réunion. Il a également suggéré qu’il pourrait laisser passer un petit nombre de candidatures.

“Il va falloir faire des concessions mutuelles”, a déclaré Tuberville.

Les républicains qui ont quitté la réunion ont déclaré qu’il n’y avait toujours pas de véritables réponses. “Je suis toujours à la recherche d’une solution”, a déclaré le sénateur de l’Iowa, Chuck Grassley.

Les républicains ont tenu la réunion alors que les démocrates du Sénat envisagent une résolution qui permettrait d’ignorer des lots de candidats militaires malgré les objections de Tuberville – une mesure temporaire qui, selon les républicains, pourrait éroder leurs pouvoirs minoritaires au Sénat.

La résolution du président de la commission sénatoriale des services armés, Jack Reed, DR.I., et du sénateur indépendant Kyrsten Sinema de l’Arizona, prévoyant un examen groupé des nominations militaires, sera soumise à la commission sénatoriale du règlement la semaine prochaine. Reed a déclaré qu’il pensait que si l’impasse n’était pas résolue d’ici là, “un certain nombre de républicains seraient prêts à soutenir la résolution”.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que « la patience s’amenuise » avec le blocus de Tuberville qui dure depuis neuf mois et que les démocrates « feront tout ce qui est en leur pouvoir pour y parvenir ».

De hauts responsables militaires ont averti à plusieurs reprises que la situation menace l’état de préparation et la sécurité nationale. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré la semaine dernière que les retards nuisent à la préparation et ont « alourdi inutilement nos familles militaires, qui abandonnent déjà tant pour soutenir ceux qui servent ».

Les sénateurs républicains ont également tous déclaré qu’ils étaient en désaccord avec la politique en matière d’avortement. Mais certains d’entre eux estiment que la protestation de Tuberville est erronée.

“Il est temps de développer une stratégie nouvelle et plus intelligente”, a déclaré le sénateur républicain Todd Young de l’Indiana, qui a servi dans le Corps des Marines et a été l’un des sénateurs qui ont critiqué le blocus de Tuberville au Sénat.

La semaine dernière, le sénateur de l’Alaska Dan Sullivan, colonel de la réserve du Corps des Marines des États-Unis, et le sénateur de l’Iowa Joni Ernst, ancien commandant de la réserve de l’armée américaine et de la Garde nationale de l’Iowa, ont mené la confrontation au Sénat la semaine dernière. Les deux sénateurs républicains ont lu les lettres de créance des officiers, ont loué leur service militaire et s’en sont pris à Tuberville alors qu’il était assis tranquillement et seul, se levant pour protester à chaque fois. À un moment donné, Sullivan a qualifié le blocus de « mission suicide de sécurité nationale ».

Les deux sénateurs ont déclaré à la sortie de la réunion que la conversation avait été constructive. “La conférence a présenté un certain nombre d’alternatives” pour Tuberville, a déclaré Ernst. “Il doit les évaluer.”