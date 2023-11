Tuberville signale une nouvelle volonté de conclure un accord au milieu des tensions du Parti républicain sur le blocus du Pentagone

Le sénateur Tommy Tuberville a pour la première fois commencé à ouvrir la porte à un accord qui lèverait son blocus individuel qui bloque plus de 450 candidats militaires en raison de sa demande que le Pentagone mette fin à sa politique d’avortement.

Mais il est encore incertain si le problème sera résolu – et certaines des nouvelles options envisagées par le républicain de l’Alabama susciteraient probablement une opposition démocrate. Tuberville a déclaré mardi, après une réunion d’une heure avec les sénateurs républicains, qu’il engagerait des discussions avec d’autres sénateurs républicains et un responsable du Pentagone le lendemain pour voir si un compromis pouvait être trouvé.

D’ici là, dit-il, il ne reculera pas.

“Je suis toujours en retrait”, a déclaré Tuberville à CNN. “Je défends les enfants à naître”, a-t-il ajouté, tout en notant : “Il va falloir faire des concessions mutuelles à mesure que nous traversons cette période, car il y en a 450 qui n’ont pas eu de promotion”. .»

Parmi les idées à l’étude : intenter une action en justice contre le Pentagone pour invalider la politique qui prévoit des remboursements pour le personnel militaire voyageant hors de l’État pour des services reproductifs, y compris des avortements, inclure des dispositions visant à abandonner la politique du Pentagone dans le projet de loi annuel d’autorisation de la défense et aller de l’avant avec certaines des candidats clés qui doivent pourvoir certains des postes vacants les plus urgents.

Mais le Sénat, dirigé par les démocrates, et la Maison Blanche se révolteraient presque certainement contre l’inclusion de dispositions anti-avortement dans le projet de loi annuel sur la politique de défense, ce que Tuberville a rejeté.

“S’il reste là et que le Sénat l’adopte, il le signera ou nous n’aurons pas de NDAA”, a déclaré Tuberville à propos de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale, la qualifiant de “monnaie d’échange”.

Les commentaires de Tuberville surviennent au milieu d’une campagne de pression croissante de la part des Républicains qui ont exprimé publiquement leurs inquiétudes quant au fait que la position du sénateur de l’Alabama porte atteinte à l’état de préparation militaire et à la sécurité nationale. Et alors que les sénateurs républicains ont menacé de conclure un accord avec les démocrates sur un changement temporaire des procédures du Sénat afin de contourner Tuberville et d’approuver les candidats en bloc, Tuberville a signalé une nouvelle volonté de parvenir à son propre accord et d’essayer d’extraire quelques concessions.

Ce changement intervient alors que Tuberville a déclaré depuis des mois qu’il ne lèverait son blocus que si le Pentagone abandonnait sa politique, à moins que le Congrès n’adopte une loi l’autorisant formellement.

Mais mardi, il a laissé entendre qu’il était ouvert à la possibilité d’abandonner son emprise sans que le Pentagone abandonne sa politique.

“Eh bien, cela dépend simplement de certaines de leurs actions et de la façon dont ils répondent à certaines des questions que je vais leur poser”, a déclaré Tuberville à propos du Pentagone. “Mais non, je ne suis pas prêt à les laisser tomber pour le moment, non.”

Tuberville a déclaré qu’il rencontrerait un responsable du Pentagone – qu’il a refusé de nommer – dans les prochaines 24 heures. Et puis il engagerait des discussions avec plusieurs sénateurs républicains – à savoir Dan Sullivan de l’Alaska, Joni Ernst de l’Iowa, Lindsey Graham de Caroline du Sud, Mike Lee de l’Utah et Ron Johnson du Wisconsin – pour voir s’ils pouvaient se mettre d’accord sur un plan.

Mais il a continué à rejeter les arguments des républicains et des chefs militaires selon lesquels sa position aurait des implications drastiques sur la sécurité nationale des États-Unis.

« J’ai parlé à des gens du Pentagone et cela vient tout juste de sortir du Pentagone et je ne suis pas inquiet à ce sujet. Ce n’est vraiment pas le cas », a déclaré Tuberville à propos de l’état de préparation militaire. «Je m’inquiète pour les gens. OK, je m’inquiète pour les militaires parce que c’est quelqu’un qui me tient profondément à cœur parce que je suis un enfant de militaire.