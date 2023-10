Tuberville ne cédera pas au blocus militaire face à la crise israélienne

En règle générale, les promotions militaires sont traitées en masse, mais les sénateurs individuels ont le pouvoir d’exiger un vote par appel nominal. Le Sénat n’aurait pas le temps de faire autre chose s’il les confirmait tous individuellement, de sorte que l’objection générale de Tuberville a effectivement bloqué le processus de promotion, généralement peu controversé.

Tuberville et plusieurs alliés conservateurs affirment que la politique du Pentagone en matière d’avortement porte atteinte aux lois qui bloquent le financement par les contribuables de la plupart des avortements. En conséquence, plus de 300 candidats sont dans l’incertitude, y compris les choix pour les chefs d’état-major et les officiers supérieurs censés commander les forces américaines au Moyen-Orient.

On ne sait pas si le leader de la majorité Chuck Schumer Cela forcera l’action sur certains candidats critiques, mais la crise en Israël pourrait accroître la pression sur Tuberville et le Sénat pour qu’ils bougent.

« Il ne s’agit pas pour les démocrates d’intensifier la pression », a déclaré un collaborateur démocrate du Sénat. « La réalité de ce qui se passe réellement dans le monde réel [is] rendant ses prises de plus en plus dangereuses de jour en jour.

La longue liste de promotions retardées comprend l’amiral Lisa Franchetti, nommée par le président Joe Biden au poste d’officier supérieur de la Marine, et le général David Allvin, nommé à la tête de l’armée de l’air. Tous deux effectuent ces tâches à titre intérimaire en attendant une confirmation.

Le blocus de Tuberville qui dure depuis des mois inclut également certains officiers censés commander les forces américaines au Moyen-Orient, notamment le contre-amiral George Wikoff, qui a été engagé pour diriger la Cinquième flotte américaine qui comprend les forces navales opérant là-bas.

L’actuel commandant de la Cinquième Flotte, le vice-amiral Charles Cooper, devrait être promu commandant adjoint du Commandement central américain, qui supervise les troupes et les opérations militaires au Moyen-Orient. Mais sa décision est également l’une des plus de 300 retenues par Tuberville.

Les démocrates pourraient à tout moment imposer le vote à n’importe lequel de ces candidats. Pourtant, les dirigeants démocrates du Sénat sont restés pendant des mois fermement opposés à la tenue de votes individuels pour les nominations militaires, invoquant le temps qu’il faudrait pour les parcourir toutes et le précédent de confirmations rapides et massives pour les dirigeants en uniforme.

Leader de la minorité sénatoriale Mitch McConnell a averti en privé sa conférence que les démocrates pourraient finalement se sentir obligés de modifier les règles du Sénat si Tuberville et d’autres ne cèdent pas.

Tuberville a cherché à forcer le vote sur les principaux candidats le mois dernier après que les démocrates aient résisté pendant des mois, arguant que les dirigeants du GOP devaient persuader Tuberville de libérer toutes les promotions militaires. En fin de compte, Schumer a pris des mesures contre trois candidats alors que Tuberville a menacé de leur imposer lui-même le vote – une décision rare pour un membre du parti minoritaire.

Le Sénat a ensuite confirmé trois postes de haut niveau, dont celui du général CQ Brown à la présidence des chefs d’état-major interarmées.

Tuberville a clairement indiqué après ce tour de scrutin que sa position n’avait pas changé. Les dirigeants démocrates du Sénat ont également réaffirmé leur position selon laquelle les votes individuels ne constituaient pas une voie à suivre durable.

Le Sénat est en vacances cette semaine et Schumer mène actuellement un voyage bipartisan en Chine avec d’autres sénateurs. Le processus de crédits de la Chambre est au point mort jusqu’à ce qu’un nouveau président soit installé.

Mais étant donné la crise croissante en Israël, les sénateurs voudront probablement s’adresser rapidement à Israël à leur retour. Le Sénat n’a pas encore confirmé Jack Lew comme ambassadeur en Israël, même si les démocrates cherchent désormais à le déplacer rapidement. Il a été nommé début septembre et le parti peut le confirmer sans votes du GOP si nécessaire.