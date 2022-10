Tuberville: les États-Unis ont trop de “preneurs” qui ne veulent pas travailler

MONTGOMERY, Ala (AP) – Le sénateur américain Tommy Tuberville a déclaré cette semaine que le pays avait trop de «preneurs» au lieu de travailleurs et a suggéré que beaucoup de jeunes générations – y compris des personnes dans la quarantaine – ne comprennent pas qu’elles doivent travailler.

Tuberville, 68 ans, a fait ces remarques tout en discutant de la pénurie nationale de travailleurs lors d’un discours devant des groupes d’entreprises du sud de l’Alabama.

“Ce qui se passe dans notre pays en ce moment, nous obtenons trop de preneurs dans notre pays”, a déclaré Tuberville mardi, selon Al.com. Plus tard, il a ajouté : « Ils ne veulent pas aller travailler. Nous devons faire comprendre à la génération X et à ces milléniaux que vous devez transporter votre propre charge. »

Une porte-parole de Tuberville, répondant à une question de l’Associated Press mercredi, a déclaré que le sénateur junior de l’État s’était mal exprimé et voulait dire la génération Z, qui comprend les personnes nées après 1997, au lieu de la génération X, qui comprend les personnes dans la cinquantaine. Les millennials sont généralement définis comme des personnes nées entre 1981 et 1996. Les millennials les plus âgés entrent dans la quarantaine.

Tuberville a fait ces remarques à Mobile mardi. Il était le conférencier invité lors d’un petit-déjeuner du Forum Alabama présenté par la Mobile Chamber et auquel ont participé des chefs d’entreprise locaux. Il s’est également entretenu avec des médias lors d’une apparition à Austal USA après avoir visité le chantier naval. Les remarques sur l’éthique de travail générationnelle sont intervenues deux semaines après que Tuberville a été largement critiquée pour ses commentaires sur la race et la criminalité.

Fox10 a rapporté que Tuberville blâmait les prestations gouvernementales.

“Nous obtenons trop de preneurs dans notre pays”, a déclaré l’ancien entraîneur de football universitaire. “Ils préfèrent prendre un chèque (du gouvernement).”

Alors que le gouvernement fédéral a initialement envoyé des billions de fonds de secours en cas de pandémie, les allocations de chômage prolongées et les chèques de relance liés au COVID-19 ont pris fin. Le dernier chèque de relance pandémique a été distribué l’année dernière.

Les entreprises du pays ont eu du mal à pourvoir des postes dans un contexte de grave pénurie de main-d’œuvre, ce qui a incité certaines entreprises à augmenter les salaires ou à offrir des avantages tels que le remboursement des frais de scolarité pour tenter d’attirer les travailleurs. Les économistes ont souligné les raisons complexes de la pénurie de main-d’œuvre à la suite de la pandémie, notamment une augmentation des retraites anticipées, une pénurie de services de garde d’enfants abordables et d’autres facteurs qui ont contribué à un remaniement de la main-d’œuvre.

Les commentaires de Tuberville sont intervenus deux semaines après avoir suscité de nombreuses critiques pour avoir déclaré lors d’un rassemblement électoral que les démocrates soutenaient les réparations pour les descendants d’esclaves parce qu'”ils pensent que les personnes qui commettent le crime le doivent”.

Dans une interview avec FOX10 par la suite, Tuberville a maintenu que ses commentaires concernaient le crime, pas la race. “Cela n’avait rien à voir avec la race. Vous savez, le crime n’a pas de couleur », a-t-il déclaré.

Tuberville a rejeté les appels à s’excuser. « Je m’excuserais si je voulais dire quoi que ce soit à propos de la race, mais ce n’était pas le cas. Comme je l’ai dit, la race n’a pas de couleur. La réparation n’aurait aucune couleur », a déclaré Tuberville.

Al.com a rapporté que Tuberville avait détourné une question sur la controverse.

“Nous n’avons pas assez de personnes en ce moment qui paient le prix d’un grand nombre des crimes qui sont commis”, a-t-il déclaré. « Ils n’ont pas besoin d’être récompensés pour cela. Ils doivent comprendre que nous ne pouvons pas diriger un pays, c’est comme une équipe de football. Si vous avez des gens qui vont dans des directions différentes en enfreignant toutes les règles, vous n’allez pas gagner.

The Associated Press