Le sénateur Tommy Tuberville (Républicain de l’Alabama) a déclaré dimanche que la Maison Blanche préférait « incendier le Sénat » plutôt que de négocier le blocage de plus de 360 ​​promotions militaires pour protester contre la nouvelle politique d’avortement du Pentagone.

« C’est typique de cet endroit. Cette administration préfère brûler le Sénat, et c’est ce qui se passerait… Si vous changez les règles du Sénat, cela durera pour toujours », Tuberville a déclaré à Manu Raju de CNN sur « À l’intérieur de la politique ». « Ils préfèrent donc incendier le Sénat plutôt que de négocier. »

Les commentaires de Tuberville interviennent alors que les démocrates du Sénat, le sénateur Kyrsten Sinema (I-Arizona) et une poignée de républicains cherchent à poursuivre une tactique procédurale rarement utilisée pour vaincre le blocus de Tuberville alors qu’il continue de protester contre la politique d’avortement du ministère de la Défense.

La tactique implique une résolution permanente qui permettrait au Sénat de déplacer les promotions militaires dans un groupe jusqu’à la fin de 2024, avec des exceptions pour les officiers nommés à un poste au sein des chefs d’état-major interarmées ou pour diriger un commandement de combat.

La résolution relative au règlement reçoit déjà des réticences de la part de certains membres conservateurs du Sénat, et il faudrait au moins neuf voix républicaines pour être adoptée.

La résolution pourrait être présentée cette semaine à moins que Tuberville ne lâche les retenues, ont déclaré à The Hill des sources proches des délibérations internes. Il passera d’abord par le Comité sénatorial du Règlement.

“S’ils font le tour et, sans négocier, changent les règles du Sénat, cela montre simplement qu’ils veulent que ce soit à leur manière ou sur l’autoroute”, a déclaré Tuberville dimanche.

La politique contre laquelle Tuberville proteste autorise des congés payés et un remboursement de voyage pour les militaires cherchant à avorter, ce qui, selon Tuberville, constitue une violation de l’Amendement Hyde, une règle qui interdit l’utilisation de fonds fédéraux pour l’avortement.

Tuberville a déclaré à CNN que des membres de l’armée lui avaient dit que les prises n’avaient pas d’impact sur l’état de préparation, un argument avancé à plusieurs reprises par la Maison Blanche et le Pentagone.

« Si je pensais que cela se produisait, je ne ferais pas ça. Et je vous l’ai toujours dit. Et les gens en qui j’ai confiance me disent que ce n’est pas le cas », a déclaré Tuberville à CNN.

Tuberville a déclaré qu’il n’y avait eu « aucune conversation » avec la Maison Blanche pour parvenir à une solution.

« Aucune conversation. Personne ne veut négocier. Vous savez que ce n’est pas une foule de négociateurs à la Maison Blanche », a déclaré Tuberville.