Tuberville et le GOP luttent pour briser le blocus des promotions militaires

Le sénateur Tommy Tuberville (R-Alabama) et les républicains du Sénat se battent pour trouver une solution à son emprise sur plus de 400 promotions militaires, mais reviennent les mains vides alors que la frustration monte et que son blocus atteint le cap des huit mois.

Les sénateurs sont confrontés à une sorte de date limite. Ils veulent éviter un vote la semaine prochaine sur une résolution permanente qui modifierait temporairement les règles de la chambre et lui permettrait d’adopter des promotions en bloc jusqu’à la fin de l’année prochaine. La lutte d’Israël contre le Hamas crée également un nouveau sentiment d’urgence.

Le Sénat républicain a tenu une rare conférence mardi après-midi pour tenter de trouver une issue au labyrinthe de prises du républicain de l’Alabama, qu’il utilise pour protester contre la politique d’avortement du Pentagone.

Mais les sénateurs à la sortie de la réunion ont indiqué que même si certains progrès avaient été réalisés, aucune solution n’était immédiatement évidente.

« Nous voulons tous que cela soit derrière nous. Mais nous voulons également faire attention aux enfants à naître et à nos militaires », a déclaré Tuberville aux journalistes.

La plupart des Républicains préféreraient contourner la résolution imminente sur le règlement, qui a été élaborée par le président de la commission sénatoriale des services armés, Jack Reed (DR.I.) et le sénateur Kyrsten Sinema (I-Arizona), affirmant qu’elle créerait un précédent inutile.

“Même si cela ne crée pas formellement un précédent, cela crée un précédent à un moment où nous avons tant abandonné”, a déclaré le sénateur Marco Rubio (Républicain de Floride). “Cela s’explique en partie par le fait que le Congrès a cédé son autorité, et en partie par le dysfonctionnement du Congrès qui a permis au pouvoir exécutif de faire ce qu’il veut.”

Tuberville a publié mardi une note aux sénateurs exposant quatre voies qui lui permettraient de lever ses prises : le Pentagone décidant d’annuler sa politique en matière d’avortement, la loi annuelle sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) comprenant une disposition qui abroge cette politique, le recours à des fonds privés pour payer les déplacements des militaires et la poursuite des votes individuels par appel nominal pour cimenter les promotions.

Aucun n’est considéré comme réaliste.

Le Pentagone n’a montré aucun signe de céder à la demande de Tuberville depuis qu’il l’a annoncée en février. Il est très peu probable que les démocrates du Sénat autorisent la NDAA, le gigantesque projet de loi annuel sur la politique de défense, à inclure la disposition qu’il demande.

Le sénateur Mitt Romney (R-Utah) a soulevé la question de l’utilisation de fonds privés ou caritatifs la semaine dernière, alors qu’un quatuor de sénateurs républicains issus de l’armée ont pris la parole pour tenter de confirmer les candidats par consentement unanime – des tentatives que Tuberville a passé des heures à abattre. .

Romney a toutefois admis aux journalistes que cette idée restait tirée par les cheveux.

« Même si je pense que c’est une proposition raisonnable, je pense qu’il pourrait être tout aussi facile pour… un sénateur démocrate de dire : « À moins que vous n’appliquiez cette disposition relative aux voyages aux soldats stationnés à l’étranger, je vais suspendre toutes les promotions ». .’ Dans ce cas, nous nous sommes retrouvés dans une nouvelle impasse », a déclaré Romney avant la réunion de la conférence.

« Je pense que nous allons devoir trouver une manière différente et négocier un règlement parce que je pense que [Pentagon] a les mains liées », a-t-il ajouté.

Les sénateurs pourraient très bien aller de l’avant avec davantage de promotions individuelles, comme ils l’ont fait avec une poignée de hauts gradés. Mais les démocrates ont prévenu qu’ils n’avaient pas l’intention de passer d’innombrables heures à travailler sur des centaines de promotions.

Parmi les options qui sont également considérées comme non viables pour l’ancien entraîneur de football de l’Université d’Auburn figure une action en justice. Un procès peut prendre des mois, voire des années, et ce n’est que si un sénateur a qualité pour en intenter une.

Tuberville a déclaré aux journalistes que l’accès à certaines demandes de consentement unanime « ici et là » était également sur la table pour lui.

Pour l’heure, les Républicains restent frustrés par la situation.

Un membre du Sénat républicain a déclaré que la réunion était « improductive » et qu’il était temps pour Tuberville de reculer. surtout après l’annonce de la nouvelle que seulement une douzaine de militaires ont eu recours à la politique d’avortement du Pentagone depuis qu’elle est entrée en vigueur à la fin de l’année dernière.

« L’impulsion initiale était sa conviction fervente qu’il y aurait 4 000 cas par an. Il y en a eu environ une douzaine », a poursuivi le républicain du Sénat. « Lorsque les faits changent, votre décision change. Pourtant, sa décision n’a pas changé.

Tuberville a déclaré aux journalistes que les discussions se poursuivraient dans les prochains jours avec les membres du GOP qui ont mené la bataille au Sénat la semaine dernière et un certain nombre de conservateurs du Sénat à la recherche d’une résolution.

Mais étant donné que les mesures de retenue sont en place depuis début mars et que les mouvements sont minimes tout au long de la période en cours, trouver une solution acceptable pourrait être une tâche ardue.