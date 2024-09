Tuberville critique Mayorkas pour le programme d’aide aux réfugiés haïtiens : « Les vies et les biens des Américains sont en danger »

Le sénateur américain de l’Alabama Tommy Tuberville a fustigé jeudi dans une lettre le secrétaire du département de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, affirmant qu’un programme autorisant l’accueil de réfugiés en provenance d’Haïti – parmi trois autres pays – « n’aurait jamais dû être mis en œuvre ».

Dans une lettre de deux pages, Tuberville a déclaré que l’Alabama connaît « un afflux imprévu de milliers d’Haïtiens vers les villes rurales où les ressources sont déjà limitées ».

« Cette augmentation soudaine de population a créé des problèmes de sécurité, de santé, d’infrastructure et d’économie pour les résidents », a écrit Tuberville.

« Des centaines d’enfants haïtiens ont intégré les systèmes scolaires locaux, ne parlant couramment que le créole haïtien, ce qui laisse les enseignants et les administrateurs dans l’incapacité de gérer leurs besoins compte tenu des exigences fédérales onéreuses en matière d’éducation. Les villes de l’Alabama n’ont reçu aucune orientation ni aucune ressource pour faire face à cet afflux. Cette situation est tout simplement intenable. »

La lettre de Tuberville fait suite à plusieurs semaines d’inquiétudes sur les réseaux sociaux et lors de réunions publiques concernant l’effet de l’immigration haïtienne sur les villes de divers comtés du nord de l’Alabama. Elle intervient également au moment même où l’ancien président Donald Trump et les législateurs républicains ont spécifiquement mentionné les Haïtiens en critiquant la politique d’immigration de l’administration Biden.

Trump est allé jusqu’à répéter des histoires discréditées selon lesquelles des Haïtiens auraient mangé des chiens et des chats dans l’Ohio lors du débat présidentiel de cette semaine, des affirmations amplifiées par son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance.

Voir aussi : Les immigrants haïtiens fuyant les troubles et confrontés à l’exploitation découvrent que « l’Alabama est le meilleur endroit où vivre »

Il faut également souligner que les autorités locales de plusieurs comtés de l’Alabama où l’immigration haïtienne a été signalée affirment qu’elles n’ont pas constaté d’augmentation de la criminalité, contrairement aux rumeurs, et que l’augmentation des inscriptions scolaires est conforme aux tendances existantes. L’immigration haïtienne a commencé à augmenter au début de cette année après les troubles survenus sur l’île des Caraïbes en raison de l’activité des gangs.

Tuberville a particulièrement critiqué le gouvernement fédéral Programme de libération conditionnelle pour les Cubains, les Haïtiens, les Nicaraguayens et les Vénézuéliens (CHNV). Ce programme permet aux immigrants sans papiers d’entrer aux États-Unis s’ils ont un sponsor, répondent à certaines conditions et se soumettent à un contrôle. Le programme a repris le mois dernier après une enquête sur une fraude et une fois que des mesures de sécurité supplémentaires ont été ajoutées.

Tuberville a déclaré dans sa lettre que le programme était « criblé de fraudes », constituait un problème de sécurité majeur pour les Américains et que les politiques de l’administration « ont conduit ce pays sur une voie dont il ne se remettra peut-être jamais ». Le programme CHNV, et d’autres programmes similaires, « ont changé le paysage de ce pays pour toujours, et les communautés rurales de tout le pays porteront le poids de cette politique mal conçue et néfaste pendant des décennies ».

« Ces politiques, que vous vantez d’être « humaines », n’ont eu pour seul résultat que d’importer dans notre pays des dizaines de personnes dont les biens n’ont pas été vérifiés », a-t-il écrit. « En conséquence, la vie et les biens des Américains sont en danger. »