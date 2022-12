TubaChristmas sera de retour le 18 décembre au lycée La Salle-Pérou – Shaw Local

Le septième TubaChristmas annuel dans la vallée de l’Illinois est prévu à 16 h 30 le dimanche 18 décembre à l’auditorium Matthiessen du lycée La Salle-Pérou, 541 rue Chartres, La Salle.

Ceux qui veulent jouer peuvent s’inscrire en appelant Music Suite 408 au 815-223-4408 ou en téléchargeant du matériel sur www.408fineartsfactory.com sous la légende des événements spéciaux. La musique est disponible à l’achat.

L’inscription pré-enregistrée et sans rendez-vous pour tous les joueurs se fait à 12h30 au lycée La Salle-Pérou avec une répétition de 13h à 15h et un concert gratuit à 16h30. Les membres du public sont priés d’apporter une denrée non périssable. qui sera remis aux garde-manger de la vallée de l’Illinois et du canton de Hall. Le concert est sponsorisé par Music Suite 408 et North Central Illinois ARTworks.

Merry TubaChristmas est né en 1974 et célèbre cette année son 48e anniversaire. Créé par le célèbre tubiste Harvey Phillips de l’Université de l’Indiana, les concerts de cette année seront présentés dans plus de 300 villes à travers les États-Unis et dans plusieurs pays étrangers.

Les représentations présentent des chants de Noël spécialement arrangés pour tubas, sousaphone, barytons et euphoniums. Les participants de tous âges sont encouragés à porter une tenue de fête et à décorer leurs instruments en l’honneur de la saison et de ces nobles instruments. Le son chaud, riche et semblable à celui d’un orgue du chœur de tuba-euphonium a conquis les oreilles et le cœur de tous les publics, faisant de TubaChristmas une tradition de Noël bien établie dans de nombreuses villes du monde. Bien que les participants doivent fournir de la musique et payer des frais nominaux pour participer, tous les concerts sont gratuits pour le public pour célébrer la saison.

Andy Rummel est professeur de tuba et d’euphonium à l’Illinois State University in Normal. Originaire de Delavan, Rummel a obtenu son baccalauréat en éducation musicale et sa maîtrise en interprétation musicale de l’Illinois State University in Normal et son doctorat en arts musicaux de l’Université de l’Illinois à Champaign-Urbana. Rummel est le premier tubiste du Heartland Festival Orchestra et s’est produit avec le Peoria Symphony Orchestra, l’Illinois Symphony et le Virginia Symphony. Avant son arrivée dans l’État de l’Illinois, Rummel était le tubiste principal du Heritage of America Band de l’US Air Force et du Heritage Brass Quintet situé à Langley AFB en Virginie. Il a été soliste invité avec le Heartland Festival Orchestra, le Vermont Youth Philharmonia, le Prairie Wind Ensemble, le Rockford Wind Ensemble, le Brass Band of Central Illinois, ainsi qu’avec de nombreux groupes et orchestres de lycées à travers le Midwest. Il a été un récitaliste invité à de nombreuses conférences internationales et régionales de tuba-euphonium et a été membre du jury de plusieurs concours internationaux et régionaux de tuba solo. En plus de ses références en tant qu’interprète, il est également directeur musical/chef d’orchestre de l’Ensemble de tuba et d’euphonium de l’Illinois State University. L’ensemble a présenté des interprètes aux conférences régionales de tuba et d’euphonium du Midwest 2015 et 2013 ainsi qu’aux conférences internationales 2015 et 2013 de l’Association nationale des techniciens professionnels en réparation d’instruments de musique. L’ensemble de tuba-euph a été le premier ensemble du genre à se produire à l’Illinois Music Educators All-State Music Conference en 2011 et a été invité à se produire à nouveau en 2016. Cet ensemble a enregistré pour Mark Custom Records et a été invité à se produire à trois conférences internationales de tuba et d’euphonium. Pour les enregistrements et plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la chaîne YouTube du studio : www.youtube.com/isutubaeuph

Rex Benson servira de premier violon et de maître de cérémonie pour le TubaChristmas de cette année dans la vallée de l’Illinois. Il a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en éducation musicale à l’Université d’État de l’Illinois, en tant qu’assistant d’enseignement de premier cycle et des cycles supérieurs. Il a poursuivi ses études en suivant des cours au Aurora College et à la Vandercook School of Music. Benson a pris sa retraite après 25 ans à Mendota High School. Il a été un membre actif de l’IHSA, de l’IMEA, du MENC, de l’ASBDA, de Phi Beta Mu et de l’IEA-NEA. Il a notamment joué dans l’IVCC Wind Ensemble, l’Illinois Valley Symphony Orchestra, l’Illinois Valley Brass Ensemble, le Peoria Municipal Band, le Prairie Wind Ensemble, le King Bros. Circus Band et le Mendota Brass Ensemble. Il est un arbitre actif à tous les niveaux, chef d’orchestre de festival et a donné des cliniques à l’ISU et à l’Illinois Wesleyan University. Benson aide à superviser les élèves-enseignants de l’ISU et travaille à temps partiel pour The Music Shoppe of Normal. En 2005, Benson a reçu le prix d’éducateur musical exceptionnel de la Fédération nationale des associations de lycées d’État pour la section 4 représentant l’Illinois, l’Indiana, l’Iowa, le Michigan et le Wisconsin. En 1998, il a reçu le prix Phi Beta Mu-Illinois Outstanding Bandmaster Award et en 1993 et ​​2009, il a reçu le prix d’excellence en éducation dans le comté de La Salle. Plus récemment, il a reçu le Distinguished Service Award de l’IMEA. Il réside avec sa femme, Christine Benson, à Ottawa.

Music Suite 408 est un centre d’enrichissement communautaire qui propose de la musique de qualité, de l’art, une langue étrangère (espagnol) et une multitude d’ateliers, d’événements et de spectacles communautaires à un prix modéré aux étudiants de tous âges, de toutes origines ethniques et économiques.

NCI ARTworks est une agence artistique régionale, une organisation à but non lucratif 501 (c) (3), dédiée au soutien et à l’expansion de la communauté artistique des comtés de La Salle, Bureau et Putnam par le biais de la collaboration artistique, de la sensibilisation et du développement de l’espace artistique. Sa mission est également de créer des lieux qui soutiennent l’éducation publique et privée, les événements communautaires, le développement économique et le tourisme culturel. La vision d’ARTworks est de favoriser la communication entre les artistes, les organismes artistiques et les éducateurs artistiques. NCI ARTworks est situé dans le Westclox ARTworks Center dans l’aile ouest du bâtiment Westclox au Pérou. L’organisation est soutenue, en partie, par l’Illinois Arts Council Agency. Pour plus d’informations, visitez www.nciartworks.com.