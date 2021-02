Axel Tuanzebe a été la cible d’abus racistes sur les réseaux sociaux après le match nul de Manchester United avec Everton. Ash Donelon / Manchester United via Getty Images

Le défenseur de Manchester United Axel Tuanzebe a de nouveau été victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux après le match nul 3-3 de samedi avec Everton en Premier League.

Tuanzebe, 23 ans, n’a pas commencé le match à Old Trafford mais est venu en tant que remplaçant tardif et a concédé le coup franc à partir duquel l’équipe de Carlo Ancelotti a égalisé profondément dans le temps d’arrêt.

L’ancien défenseur anglais des moins de 21 ans a également été visé après la défaite 2-1 à domicile de United contre Sheffield United le mois dernier.

Les coéquipiers de Tuanzebe Marcus Rashford et Anthony Martial, Reece James de Chelsea, Romaine Sawyers de West Bromwich Albion et Alex Jankewitz de Southampton ont également été victimes d’abus racistes en ligne ces dernières semaines.

Un certain nombre de clubs de Premier League ont appelé les entreprises de médias sociaux à prendre des mesures plus strictes contre les utilisateurs qui envoient des messages abusifs, mais le défenseur de Chelsea, Antonio Rudiger, ne s’attend pas à grand chose à changer.

« Si plus de gens créent des comptes, je pense qu’ils en tirent profit. Donc, moi personnellement, je ne pense pas que ces gens s’en soucient », a déclaré Rudiger, qui a été ciblé, aux journalistes.

« Comme vous le savez, cet argent a du pouvoir et le reste n’a pas d’importance. Il est difficile de dire si les gens [in charge of platforms] fera un changement. Je suis désolé pour ça. Mais je suis plus désolé pour ceux qui ne sont pas assez forts, si cela les affecte vraiment. «

Les meilleurs joueurs anglais, dont le capitaine de Liverpool Jordan Henderson et l’ancienne internationale Karen Carney, ont discuté des abus et de la discrimination en ligne avec les ministres du gouvernement le mois dernier.

L’Association des footballeurs professionnels (PFA) a déclaré que ceux qui envoient des messages abusifs devraient être tenus pour responsables par les autorités et voir leurs comptes de médias sociaux interdits.