Tua Tagovailoa placé dans le protocole de commotion cérébrale ; le statut contre les Patriots est incertain

Les Dolphins de Miami pourraient se passer de leur quart-arrière partant alors que leur saison est en jeu au début des deux dernières semaines de la saison régulière.

Tua Tagovailoa a été placé dans le protocole de commotion cérébrale de la NFL lundi, laissant son statut pour le match de la semaine 17 de dimanche contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans le doute.

Après avoir donné aux Dolphins une avance de 20-10 dimanche, Tagovailoa a connu des difficultés dans la seconde moitié de leur défaite 26-20 contre les Packers de Green Bay. Il a lancé une interception sur les trois derniers entraînements de Miami, dont un avec 1:34 à faire dans le match alors que les Dolphins tentaient de gagner le match sur leur dernière possession. Tagovailoa a complété 16 des 25 passes pour 310 verges avec un touché et trois interceptions dans la défaite.

Aaron Rodgers a lancé pour un touché et 238 verges pour aider les Packers de Green Bay à remporter une victoire 26-20 contre les Dolphins de Miami.

C’est la deuxième fois que Tagovailoa est placé dans le protocole de la ligue sur les commotions cérébrales cette saison. Il a subi une commotion cérébrale lors de la défaite des Dolphins la semaine 4 contre les Bengals de Cincinnati au cours de laquelle il a démontré une réponse d’escrime avant d’être étiré hors du terrain et emmené dans un hôpital local.

Une semaine auparavant, Tagovailoa semblait souffrir d’une blessure à la tête lorsque sa tête a touché le sol lors d’un tacle lors de leur victoire de la semaine 3 contre les Bills de Buffalo, mais il a été déterminé qu’il s’agissait d’une blessure au dos à l’époque. Le consultant en neurotraumatologie qui a participé à la vérification des commotions cérébrales de Tagovailoa pendant ce match a été licencié deux jours après l’incident de la semaine 4, ce qui a amené la NFL et la NFLPA à réviser leur politique sur les commotions cérébrales.

Jay Glazer a discuté de la décision de la NFL et de la NFLPA d’enquêter sur l’évaluation du protocole de commotion cérébrale de Tua Tagovailoa en octobre.

La commotion cérébrale a coûté deux matchs à Tagovailoa. Malgré des difficultés ces dernières semaines, Tagovailoa a statistiquement été l’un des meilleurs quarts de la NFL cette saison. Il est septième pour les touchés par la passe (25), 10e pour les verges par la passe (3 548) et premier pour le classement des passeurs (105,5).

Si Tagovailoa ne peut pas jouer dimanche, Teddy Bridgewater commencerait probablement alors que l’entraîneur des Dolphins Mike McDaniel a annoncé qu’il recevrait la plupart des représentants de départ lors de l’entraînement cette semaine. Bridgewater a complété 37 des 60 passes pour 522 verges avec trois touchés et trois interceptions pour une cote de passeur de 86,5 en quatre matchs et deux départs cette saison.

Miami est tombé à la septième et dernière place en séries éliminatoires de l’AFC après sa défaite le jour de Noël. Le vainqueur du match Miami-Nouvelle-Angleterre de dimanche contrôlera son propre destin en séries éliminatoires en entrant dans la semaine 18, la dernière semaine de la saison régulière.

