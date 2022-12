Tua Tagovailoa lance 3 choix alors que les chances des Dolphins en séries éliminatoires sont mises en doute

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Tua Tagovailoa était au centre de la vague de début de saison des Dolphins de Miami. Le quart-arrière est maintenant au centre de leur effondrement de fin de saison. Tagovailoa a lancé trois interceptions lors de la défaite 26-20 des Dolphins contre les Packers de Green Bay lors de la semaine 16 le jour de Noël.

Tua a réalisé un premier quart-temps sensationnel. Et cela m’a fait penser – à tort – que les Dolphins avaient fait leur travail après des semaines de dysfonctionnement. Mais Miami a laissé Green Bay et Aaron Rodgers rester dans les quarts deux et trois. Et puis au quatrième quart, les trois derniers entraînements des Dolphins se sont terminés comme suit :

Interception.

Interception.

Interception.

Cela a fait un joyeux Noël pour Rodgers.

Pour les Dolphins, cela a fait passer leur séquence de défaites à quatre matchs. Si Miami perd les deux prochains matchs, il rate les séries éliminatoires. Si les Dolphins gagnent les deux prochains matchs, ils seront en séries éliminatoires.

Et devinez qui ils jouent ? Chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et contre les Jets de New York.

Ça va être sauvage dans l’AFC Est au cours des deux prochaines semaines.

Mais abordons le bon avant d’entrer dans le mauvais pour Miami.

Les Dolphins ont lancé leur attaque de gros jeu au premier quart, avec deux jeux totalement différents qui ont changé la donne.

Tout d’abord, Tagovailoa a laissé tomber la passe parfaite dans un espace de couverture – tout en jetant son pied arrière – pour préparer Waddle pour un catch-and-run. Mais si vous avez vu cette infraction, vous savez que lorsque ces receveurs des Dolphins se mettent à courir, ils ne s’arrêtent pas souvent. Waddle l’a emmené à la maison, générant 74 verges après la capture, qui a totalisé 84 verges.

C’est le type de jeu que les défenses ont emporté ces dernières semaines, les Chargers de Los Angeles et les 49ers de San Francisco lançant des couvertures spéciales à Miami pour empêcher les lancers d’attaquer l’intermédiaire moyen du terrain.

Mais Tua ne comptait pas sur cette zone pour les gros jeux. Tyreek Hill l’a aidé à attaquer la partie profonde du terrain.

Pour le deuxième gros jeu du premier quart, Tua a réussi un achèvement de 52 verges de profondeur (qui a parcouru 51 verges aériennes) pour Tyreek qui a placé les Dolphins près de la ligne de but pour un touché de Jeff Wilson.

Découvrez l’arrière Alec Ingold qui fait exploser le secondeur des Packers Kingsley Enagbare sur le touché de Wilson.

Passé cela, l’infraction a commencé à glisser.

Au deuxième quart, Green Bay a tenté un faux botté de dégagement depuis sa ligne de 20 verges, et Miami a bourré le jeu – une course intérieure sur un claquement direct. Tua and Co. avait donc le ballon dans la zone rouge. Mais les pénalités et les sacs ont conduit à une tentative de placement sur le terrain. Ce n’était pas ce qu’ils voulaient à un moment où ils auraient pu remonter par deux touchés.

Plus tard dans la seconde, la défense a généré un trois et retrait de Rodgers – mais le porteur de ballon Jeff Wilson a échappé au football lors du deuxième jeu de l’entraînement qui a suivi les Dolphins. Cela a permis aux Packers de se faufiler une tentative de placement avant la mi-temps, ce qui les a maintenus à moins d’un score avant le troisième quart.

Et puis c’est passé de mauvais à horrible.

L’attaque des Packers n’a pas eu à faire grand-chose, réduisant l’avance des Dolphins. Et Miami n’a cessé de donner à Green Bay des opportunités de le faire. Tout comme le reste du désordre offensif, les interceptions de Tua ne semblaient qu’empirer. Il ne voyait tout simplement pas la défense pour ce qu’elle était. La première interception semblait être le produit d’une agressivité excessive, Tua essayant de laisser tomber une balle dans une fenêtre étroite – mais le quart-arrière a lancé haut et dans les mains du demi de coin Jaire Alexander.

Lors de la prochaine interception, le quart-arrière n’a pas vu le secondeur De’Vondre Campbell, qui a facilement capté un ballon destiné à Mostert. Et l’interception finale était une question de Tua fixant l’ailier serré Mike Gesicki. Le demi de coin Rasul Douglas a déposé Hill, qui courait en oblique. Et Douglas a pu se déposer pour choper la passe flottante destinée à Gesicki. Celui-là a effectivement mis fin au match.

Aussi formidable que Tua ait été en 2022, avec le quart-arrière menant l’équipe à un départ sensationnel, on ne peut nier son rôle dans le récent effondrement de l’équipe. Et cette perte contre les Packers n’a fait qu’augmenter le bilan que Tua a pris sur cette infraction. Et c’est vraiment sur le quarterback. Même s’il semblait autrefois absolument insensé que les Dolphins ratent les séries éliminatoires, c’est désormais possible.

Les Patriots et les Jets ont une petite chance de se qualifier pour les séries éliminatoires. Les deux équipes seront intéressées à ruiner la saison de Miami.

C’est un match cauchemardesque pour le joueur qui pourrait mener à une situation cauchemardesque pour l’équipe. La pression monte autour de Tua. Et d’après ce que nous avons vu, le quart-arrière ne gère pas bien la pression.

Va-t-il geler en décembre ? Ou peut-il ébranler ces horribles performances? La sécurité d’emploi de Tua en dépend. Une éventuelle prolongation de contrat en dépend. Et, bien sûr, la saison des Dolphins en dépend.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l'AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media.