Tua Tagovailoa et 2 autres Dolphins à blâmer pour la défaite de la semaine 16 contre les Packers

Le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa a plafonné les chances de son équipe contre les Packers de Green Bay dimanche, mais il n’était pas seul.

Tua Tagovailoa a lancé trois interceptions consécutives pour éliminer toutes les chances que Miami avait à un victoire critique pour leurs chances en séries éliminatoires. Bien que Tyreek Hill et Jaylen Waddle aient enregistré plus de 100 mètres de réception, Tagovailoa a toujours trouvé un moyen de laisser ce jeu lui filer entre les doigts.

Tua n’aura aucune excuse, et malgré un nouveau surnom amusant – Tua Turntheballova – ne vous attendez pas à ce que Tagovailoa prenne l’erreur de ses manières à la légère.

Tagovailoa reviendra dans la semaine 17 en tant que meilleur quart-arrière, mais il a peut-être coûté à son équipe l’occasion de consolider son statut de prétendant au cheval noir de l’AFC cette saison.

3. Les Dolphins de Miami à blâmer : Tua Tagovailoa

Tua a lancé trois interceptions consécutives aux troisième et quatrième quarts. Son premier chiffre d’affaires est venu grâce à une interception de Jaire Alexander sur un ballon qui a navigué au-dessus de la tête de Tyreek Hill. Miami avait une avance de 20-16 à l’époque et venait de céder Aaron Rodgers lui-même.

Green Bay a encaissé ce chiffre d’affaires en points, alors que les Packers prenaient une avance de 23-20. Juste un lecteur plus tard, Tagovailoa a réussi une autre interception, cette fois à De’Vondre Campbell tout en cherchant Raheem Mostert au milieu.

Après un field goal des Packers, Miami avait une chance de plus de se sauver. Cependant, cette opportunité s’est terminée peu de temps après grâce à Tagovailoa, qui a lancé sa troisième interception consécutive à Rasul Douglas.

Oh non Tua. Lance un choix tout de suite avec une chance de le gagner, 3e INT de suite pour Tua au 4e quart-temps. Est-il vraiment la réponse à long terme pour Miami ? pic.twitter.com/9TETsNeoiT – Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 25 décembre 2022

Et c’était un jeu.

2. Miami Dolphins à blâmer : équipes spéciales

Les équipes spéciales des Dolphins n’ont en aucun cas été un désastre, mais auront certainement une séance de cinéma difficile lundi. Non seulement Miami a cédé un retour de plus de 90 verges aux Packers de Green Bay, mais ils ont également raté un panier. On peut dire que c’est un swing de 10 points juste là.

Dans un match qui se résumait inévitablement à une seule possession, les unités spéciales peuvent faire toute la différence.