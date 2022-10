Tua Tagovailoa “aurait pu mourir” d’une commotion cérébrale ; Joe Burrow dit que les blessures à la tête font partie de la NFL | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien capitaine des Leeds Rhinos, Stevie Ward, pense que le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa “aurait pu mourir” à la suite de la mauvaise gestion d’une commotion cérébrale

Le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa “aurait pu mourir” à la suite de la mauvaise gestion d’une commotion cérébrale, a déclaré l’ancien joueur de la ligue de rugby Stevie Ward à Sky Sports.

Ward, qui était capitaine des Leeds Rhinos avant d’être contraint de se retirer de la ligue de rugby à l’âge de 27 ans en raison de commotions cérébrales qu’il a subies sur le terrain, a déclaré: “Nous devons nous asseoir avec la compréhension que les gens tombent vraiment malades, que ce soit à court terme ou à long terme.”

Tagovailoa a été étiré hors du terrain et transporté à l’hôpital avec des blessures à la tête et au cou lors de la défaite des Dolphins contre les Bengals de Cincinnati jeudi soir dernier, quatre jours après que le quart-arrière ait été secoué et ait semblé chancelant sur ses pieds lors d’un match contre les Bills de Buffalo. .

Tagovailoa a quitté le terrain avec ce qui a été initialement décrit par les Dolphins comme une blessure à la tête avant de revenir ensuite au match. Il a ensuite été répertorié comme “douteux” avant le match de jeudi soir, souffrant d’une blessure au dos et à la cheville, avant d’être autorisé à jouer.

“J’ai vu cette blessure, la première du dimanche”, a déclaré Ward. “Et la façon dont il s’est levé, puis a trébuché au sol – ses coéquipiers le tenant debout, sachant que ce n’est pas bien – il y a fondamentalement quelque chose qui ne va pas.

“Mais ensuite, il est capable de revenir sur le terrain et de se tester contre l’autre équipe d’athlètes de premier plan, qui sont tous à sa recherche … et il joue quatre jours plus tard.

“Il aurait pu mourir.”

“C’est une question de respect” | “Je ne pense pas qu’il ait été traité comme une personne”

Ward a ajouté : “Je ne pense pas que ce soit juste un problème de commotion cérébrale, c’est la gestion de la commotion cérébrale. Pour aller encore plus loin, il s’agit de la gestion des personnes. C’est une question de respect.

“Je ne pense pas qu’il ait été traité comme une personne. Il a été traité comme quelqu’un qu’ils voulaient juste remettre sur le terrain.

“Et, en tant que joueur, vous avez l’impression d’être invincible. Tout ce que vous faites pour vous entraîner, c’est de retourner sur le terrain et de jouer.”

Tagovailoa est sorti de l’hôpital ce soir-là et est rentré à Miami avec l’équipe, mais il a été exclu de leur match de la cinquième semaine contre les Jets de New York ce dimanche avec une commotion cérébrale, et on ne sait pas encore quand il pourra revenir à action.

Il s’est entretenu avec des représentants de l’enquête conjointe de la NFL et de la NFL Players Association sur sa commotion cérébrale, les conclusions de l’enquête devant être rendues publiques.

Burrow : Vous allez avoir des blessures à la tête | “C’est le jeu auquel nous jouons”

Le quart-arrière des Bengals Joe Burrow, qui était sur la ligne de touche opposée en train de regarder Tagovailoa être étiré hors du terrain, a déclaré mercredi que les blessures à la tête ne sont qu’une partie du jeu dans la NFL.

“Vous allez avoir des blessures à la tête”, a déclaré Le podcast Colin Cowherd. “Vous allez vous déchirer le LCA. Vous allez vous casser le bras. C’est le jeu auquel nous jouons.

“C’est la vie que nous vivons. Et nous sommes bien payés pour cela. Je pense qu’à chaque match, nous savons dans quoi nous nous embarquons.”

Burrow a ajouté qu’il connaissait les symptômes de type commotion cérébrale, bien qu’il n’ait pas été officiellement diagnostiqué avec une commotion cérébrale depuis son entrée dans la ligue en tant que premier choix au total lors du repêchage de la NFL 2020.

“J’ai eu des moments où je ne me souviens pas de la seconde mi-temps ou je ne me souviens pas de tout le match ou je sais que j’ai eu un peu le vertige à un moment donné”, a déclaré Burrow. “Mais rien de durable.”

Burrow a décrit la blessure de Tagovailoa comme “effrayante” immédiatement après leur match de jeudi soir, ajoutant “c’est un match dangereux et quelque chose comme ça peut arriver à tout moment”.

La blessure la plus importante du quart-arrière de troisième année s’est produite en tant que recrue en 2020, lorsqu’il s’est déchiré l’ACL et le MCL au genou gauche et a dû subir une intervention chirurgicale de fin de saison.

Burrow a déclaré qu’il existe des dangers inhérents au jeu, ajoutant sur le podcast: “Vous avez des hommes de 300 livres qui courent à 20 miles à l’heure en essayant de vous couper la tête pendant que vous êtes immobile, en essayant de l’ignorer et de trouver des récepteurs qui sont ouverts.”

Ward : Nous voulons un jeu physique | “Il faut trouver cet équilibre”

Samedi, la NFLPA a licencié le consultant non affilié en neurotraumatologie (UNC) impliqué dans la vérification de la commotion cérébrale de Tagovailoa lors du match des Bills sur la base “d’une incapacité à comprendre son rôle en tant qu’UNC et d’hostilité pendant l’enquête”.

Ward, qui a déclaré souffrir quotidiennement de symptômes causés par les commotions cérébrales qui ont finalement mis fin à sa carrière, espère que la blessure de Tagovailoa pourra conduire à une meilleure connaissance des commotions cérébrales et à un changement d’approche dans leur gestion.

L’ancien capitaine des Leeds Rhinos Stevie Ward a été contraint de se retirer de la Ligue de rugby à l’âge de 27 ans en raison d’une commotion cérébrale

“La réaction physique qu’il [Tagovailoa] avait, la posture, c’était un exemple tangible de quelque chose pour les gens qui cherchaient à dire «ce n’est pas bien».

“Cela arrive tout le temps. Il est le quart-arrière et donc c’est visible pour tout le monde, mais cela arrivera tout le temps aux autres joueurs – revenir sur le terrain et jouer, alors qu’ils ne devraient pas l’être.

“Qui sait quels seront les effets plus tard?”

Il a ajouté: “Les choses doivent changer. Nous devons suspendre notre émotion et notre désir de voir les plus grands succès et les gens jouer après avoir subi une commotion cérébrale.

“Nous voulons un jeu qui est physique, qui nous fait nous sentir incroyables – nous en tirons tellement d’avantages – mais nous devons trouver cet équilibre. Parce que personne ne veut que le jeu disparaisse.

“Nous devons trouver un moyen d’arriver à une meilleure gestion des commotions cérébrales. Cet exemple de la NFL que nous avons vu va faire avancer la conversation.

“Cela va demander aux fans du jeu et aux personnes qui n’y pensent peut-être pas d’y repenser.”

Florio : Il y a trop de ‘oh, ça va’… C’est bien jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas

Aborder la commotion cérébrale de Tagovailoa sur Discussion sur le football professionnelMike Florio de NBC a déclaré: “Quand un gars a eu un problème un dimanche, devrait-il revenir jouer un jeudi en toutes circonstances?

“Quand un gars montre une instabilité motrice globale, est-ce automatique qu’il devrait être hors du jeu ? Cela devrait-il être interdit, de la même manière que si vous montrez de l’escrime ?

“Devrait-il y avoir une suspension automatique d’un match pour le bien du joueur, pour le bien du sport, que vous manquiez un match après avoir reçu un diagnostic de commotion cérébrale – en particulier sur une courte semaine ?

“C’est une excellente nouvelle qu’il va bien. Mais cela ne change rien à l’inquiétude. Parce que le prochain ne l’est peut-être pas.

“Il y a trop de ce” oh, ça va “… C’est bien jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas.”

