Tua Tagovailoa a disséqué la défense des Patriots et le plan de match élaboré de Bill Belichick

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Bill Belichick sait clairement que le quart-arrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, peut lancer le ballon en profondeur. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont élaboré un plan de match défensif visant à empêcher les gros jeux.

Bien que Tagovailoa ait acquis une réputation injuste en tant que type qui ne peut pas lancer profondément, il a complètement bouleversé cette évaluation. Le QB a été interrogé cette semaine pour savoir s’il pensait que quelqu’un doutait encore de ses capacités de lancer profond. Tua s’est moqué et a dit : « Je m’en fiche. » Tagovailoa est, en fait, si dangereux avec le ballon profond que l’esprit défensif le plus intelligent de la NFL (Belichick) a forcé le QB des Dolphins à gagner avec le jeu de passes rapides.

C’est donc ce que Tua a fait.

Tagovailoa a passé le match à torturer la défense de Belichick avec des coupures de papier. Petites tranches mais extrêmement douloureuses. Les Dolphins ont gagné 24-17 lors de la deuxième semaine dimanche soir au Gillette Stadium.

Tagovailoa a clôturé la première mi-temps contre les Patriots avec un entraînement où il a réalisé 7 sur 7 pour 69 verges et un touché. Miami a accéléré le rythme pendant le trajet et semblait avoir le contrôle total du match. Tagovailoa a laissé tomber un centime à Braxton Berrios pour amener les Dolphins à l’intérieur de la ligne des 5 verges, avec une passe en arc de cercle se faufilant dans la fenêtre entre les arrières défensifs Marcus Jones et Christian Gonzalez.

Certains matchs, les Dolphins s’appuient presque entièrement sur Tyreek Hill et Jaylen Waddle. Belichick a donc semblé éloigner Tua de ces deux gars. Cela n’a pas dérangé Tua non plus. Il a ciblé neuf receveurs différents et six de ces receveurs avaient 20 verges ou plus.

Ce n’était pas parfait. Tagovailoa a perdu son sang-froid au quatrième quart, avec une tentative en profondeur pour Tyreek Hill qui était un effort pour tester la recrue Christian Gonzalez. Mais le demi de coin a montré pourquoi les Patriots l’avaient choisi au premier tour. Gonzalez a retrouvé le ballon, sévèrement projeté sur Hill. Et le demi de coin (6 pieds 2 pouces) a remporté la capture contestée contre Hill, beaucoup plus petit (5 pieds 10 pouces). Mais la Nouvelle-Angleterre n’a pas pu punir Miami pour ce turnover. Les Patriots sont allés à trois. Et les Dolphins ont ensuite puni les Patriots pour leur occasion manquée.

Lorsque les Dolphins ont récupéré le ballon, Raheem Mostert a parcouru 43 verges lors du premier jeu du drive. La Nouvelle-Angleterre a talonné Miami jusqu’au bout. Mais l’entraîneur Mike McDaniel a tenu bon.

L’offensive des Dolphins n’a peut-être pas inscrit 36 ​​points comme lors de la première semaine. Mais ils restent dans la conversation comme la meilleure attaque de la NFL. Ils ont résisté à l’évier de la cuisine et de la salle de bain ainsi qu’à quelques tubes en PVC. L’exemple le plus fou ? Eh bien, lors d’une tentative de panier des Dolphins, Brenden Schooler, vedette des équipes spéciales, s’est mis en mouvement (comme s’il était Tyreek Hill traversant une formation) et a chronométré sa course avec le claquement.

Il s’est facilement mis en position pour un blocage incroyable. C’est le genre de ride pour laquelle Belichick est devenu célèbre. (Et c’est le genre de ride que, comme l’a noté Cris Collinsworth de NBC, d’autres équipes de la NFL vont sûrement copier.)

En défense, Belichick a clairement adapté son plan de match pour arrêter Tua, avec trois sécurités profondes sur le terrain à tout moment et une surface apparemment vacante. C’était un signe d’immense respect pour Tua. Après ce match, Belichick devra retourner à la planche à dessin. Ou alors, il devra espérer que l’offensive de la Nouvelle-Angleterre pourra marquer plus de 17 points.

Pour le deuxième match consécutif, la défense des Patriots a refusé de laisser l’équipe être trop déséquilibrée. Matthew Judon et sa compagnie se sont battus pour maintenir la Nouvelle-Angleterre en vie, tout comme ils l’ont fait lors de leur défaite de la première semaine contre les Eagles de Philadelphie. Mais peu importe le nombre d’opportunités que la défense semblait donner à Mac Jones et à l’offensive, ils ne semblaient pas en profiter.

C’est tout à l’honneur du coordonnateur défensif Vic Fangio, dont les fronts fantaisistes et frénétiques jouaient avec la ligne offensive de la Nouvelle-Angleterre. Même sans le meilleur passeur Jaelan Phillips, les Dolphins ont réussi sept coups sûrs du QB et quatre sacs. Ils ont également limité l’attaque précipitée de la Nouvelle-Angleterre à 3,5 verges par course – malgré les Patriots qui comptent Rhamondre Stevenson et Ezekiel Elliott.

Les Dolphins ne laissent aucun doute sur le fait qu’ils sont l’une des meilleures équipes de football de la NFL. Il y a peut-être encore des questions quant à savoir s’ils constituent une équipe de football complète, étant donné que leur défense a forcé Tua à une fusillade lors de la première semaine. Mais ils ne sont clairement pas désespérés après avoir limité les Patriots à 17 points dimanche soir.

Le début de Miami a été ce qu’ils espéraient. Ils ont affronté les démons contre les Chargers. Et puis Miami a remporté une victoire dans l’AFC Est.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC Est, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .

