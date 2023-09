"Tu viens dans mes rêves": Akram s’ouvre sur une conversation hilarante avec Kohli

L’ancien capitaine pakistanais Wasim Akram a révélé comment sa conversation avec Virat Kohli avait pris le frappeur vedette indien au dépourvu. Parmi les joueurs de cricket actifs, la popularité de Kohli est sans précédent. Ses formidables compétences au bâton et sa personnalité exemplaire lui ont valu un énorme succès à travers le monde. Kohli est toujours au centre de l’attention avant un grand match, en particulier une rencontre à succès comme l’Inde et le Pakistan. La même chose a été le cas dimanche alors que Kohli faisait partie d’une discussion détaillée sur Star Sports, les diffuseurs officiels de la Coupe d’Asie.

Avant le match, le légendaire stimulateur Akram a révélé la raison pour laquelle Kohli obtenait autant d’espace sur l’écran de télévision.

Akram a révélé sa conversation avec Kohli, disant que le frappeur vedette venait dans ses rêves. Il a également révélé la réaction de Kohli après avoir entendu la même chose.

« Aujourd’hui, je suis passé devant lui et j’ai dit à Virat Kohli que tu venais dans mes rêves maintenant. Il a répondu en disant ‘Que veux-tu dire, Wasim bhai ? Je lui ai dit parce que je vois tellement de vous tous sur l’écran de télévision. Je peux juste’ Je ne le sortirai pas de mon esprit », a déclaré Akram sur Star Sports avant le choc Inde-Pakistan de la Coupe d’Asie Super 4.

Akram a expliqué que les grands joueurs comme Kohli et le capitaine pakistanais Babar Azam sont faits pour les grandes occasions.

« Virat, Babar, Shaheen et tous ces vainqueurs de match, ils jouent à ce jeu pour ces moments – Inde contre Pakistan. Je veux dire, pour le Pakistan, tout le monde veut performer et vice-versa. C’est juste un succès ou un échec. Pas pour des gars comme Virat Kohli et Babar Azam mais pour les jeunes. Ces jeux sont amusants. Hier, tout Colombo était en effervescence », a-t-il ajouté.

Le match Inde-Pakistan interrompu à cause de la pluie

Pour la deuxième fois de cette Coupe d’Asie, la pluie a joué un rôle trouble-fête lors d’un affrontement entre rivaux traditionnels, l’Inde et le Pakistan, alors que le choc à succès du Super Four au stade R Premadasa à Colombo a été interrompu après que de fortes averses ont forcé le personnel au sol à se couvrir.

L’Inde, qui a pris un bon départ grâce à la paire d’ouverture composée du skipper Rohit Sharma et de Shubman Gill, était plutôt bien assise à 147 pour la perte de 2 guichets lorsque le ciel est intervenu.

Cependant, avant que les équipes ne soient forcées de retourner aux vestiaires, Rohit et Shubman ont offert un spectacle frappant les quilleurs pakistanais dans tous les coins dans un partenariat éclair de 121 points.

Shaheen Shaf Afridi et Shadab Khan ont réclamé un guichet chacun pour ramener les Pakistanais dans le match après que les premiers matchs de l’Inde les aient envoyés à la chasse au cuir lors des premiers overs.

Rohit (56 ans) est tombé sur un léger renvoi contre Shadab tandis que Gill (58 ans) a péri dans le match suivant, ne parvenant pas à lire un tir plus lent de Shaheen et lançant une capture à Agha Salman à couvert supplémentaire.

Virat Kohli et KL Rahul se sont ensuite réunis et semblaient avoir stabilisé les manches lorsque la pluie a interrompu le jeu. Kohli (8)* et KL Rahul (17)* étaient invaincus devant le terrain lorsque les arbitres ont mis un terme aux débats.

(Avec entrées ANI)