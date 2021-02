«  Tu vas me manquer papa  »: Abigail Breslin partage son père Michael décédé des suites du COVID-19, écrit un hommage touchant

Abigail Breslin pleure la perte de son père Michael, décédé des complications du COVID-19 vendredi.

Breslin a partagé une série de photos de son père, dont l’une de lui lors d’une cérémonie de remise de prix avec elle, ainsi qu’un message touchant sur Instagram en son honneur.

« Oh wow. Difficile d’écrire ça. Plus difficile que je ne le pensais. Je suis sous le choc et la dévastation. À 18 h 32 HNE, mon papa doux, parfait, incroyable, héroïque et merveilleux est décédé après ma famille et j’ai dit au revoir, « A écrit Breslin. «C’est COVID-19 qui a trop court la vie de mon papa. J’apprécie plus que vous ne le pensez, l’amour et le soutien que ma famille et moi avons reçus.

L’actrice nominée aux Oscars a réfléchi sur la vie de son père et sur qui il était en tant que personne. Breslin a énuméré les qualités admirables de son père en notant qu’il était un être humain «hilarant, bruyant, tenace, rebelle, intelligent, doux et incroyable.

« Il adorait prendre des photos et voler des avions, de bons dîners et de la musique des années 50 et 60, de bons canapés et du café de montagne kenyan, des vidéos YouTube amusantes et des fils de courriels, des poèmes et des politiques étranges et il m’aimait et il aimait mes frères et il aimait mon maman », a écrit Breslin.

L’actrice de « Signs » a terminé son hommage avec: « Et nous l’avons aimé. Et nous le ferons toujours. Papa me manque. J’ai hâte de te revoir. Je ne t’oublierai jamais, jamais, jamais. lune et retour dada … «

Le 10 février, Breslin a demandé à des amis et à des fans sur Instagram «des prières et de la positivité» pour son père, partageant qu’il avait été testé positif au COVID-19 et avait été placé sous respirateur.

«Un masque est BEAUCOUP MOINS inconfortable qu’un ventilateur», a-t-elle écrit deux jours plus tard. « Portez votre foutu masque. S’il vous plaît. Personne ne devrait passer par là. »