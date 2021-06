« Tu sais que ça va arriver »

Le président Joe Biden a déclaré jeudi que les décès de Covid aux États-Unis continueraient d’augmenter en raison de la propagation de la variante delta « dangereuse », la qualifiant de « grave préoccupation ».

« Six cent mille et plus d’Américains sont morts, et avec cette variante delta, vous savez qu’il y en aura d’autres également. Vous savez que cela va arriver, nous devons faire vacciner les jeunes », a déclaré Biden lors d’une communauté. centre à Raleigh, Caroline du Nord

La variante, a déclaré Biden, est plus facilement transmissible et potentiellement mortelle, « et particulièrement dangereuse pour les jeunes ».

Le président a averti que les Américains qui ne sont toujours pas vaccinés sont particulièrement à risque.

« Les données ne pourraient pas être plus claires, si vous êtes vacciné, vous êtes en sécurité », a déclaré Biden. « Vous risquez toujours de tomber gravement malade ou de mourir si vous n’avez en fait pas été vacciné, c’est juste le fait. »

La variante delta représente désormais au moins 20% de tous les nouveaux cas de Covid aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. La variante a un taux de doublement d’environ deux semaines, la plaçant sur la voie de devenir la souche dominante aux États-Unis dans quelques semaines, a déclaré mercredi le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci.

L’agence a désigné la variante la plus transmissible comme une « variante préoccupante ».

Les experts disent que la variante delta pourrait également provoquer une maladie plus grave chez les personnes infectées, mais davantage de données sont nécessaires pour en être sûr.