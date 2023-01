‘Tu sais ce que c’est?’ IFS partage la photographie d’un pangolin

Les médias sociaux regorgent de faits sur la faune. Twitter, en particulier, contient des informations sur plusieurs espèces animales avec lesquelles les humains entrent rarement en contact ou dont ils ont rarement connaissance. Un de ces animaux est le pangolin. IFS Parveen Kaswan a posté une photographie d’un pangolin sur la plateforme de microblogging et a demandé aux gens de l’identifier avant de révéler de quoi il s’agit dans les commentaires.

Sous-titré – “Deuxième mammifère le plus trafiqué de la planète. Savez-vous ce que c’est ?”, la photo compte plus de 34 000 vues et plus de 20 000 j’aime. IFS Parveen a révélé dans des commentaires que l’animal est un pangolin. « La plupart des mammifères trafiqués par les humains. Celui-ci a été secouru par notre équipe alors qu’il était passé en contrebande. Pic a été pris lors de la libération de l’animal dans la nature. L’Inde a une présence de pangolins indiens et chinois. Ils font l’objet d’un trafic principalement pour leurs écailles et pour la médecine traditionnelle chinoise », a-t-il informé.

Les personnes dans les commentaires ont remercié l’agent de l’IFS de les avoir familiarisés avec ces espèces animales et un utilisateur a commenté : « Monsieur, merci de nous avoir informés afin que nous devenions de meilleurs protecteurs de la nature. Pouvez-vous également nous dire la raison pour laquelle il est autant trafiqué ? »

L’officier a répondu et les a informés qu’ils sont passés en contrebande pour leurs écailles et en préparation de CTM (médecine traditionnelle chinoise). Il a également mentionné que les humains étaient les mammifères les plus trafiqués en raison des crimes de traite des êtres humains prédominants dans le monde.

Selon le site officiel de World Wildlife, le pangolin est un animal solitaire et nocturne et est facilement reconnaissable en raison de son armure complète de grandes écailles. Leur mécanisme de défense consiste à couvrir tout leur corps, exposant leurs écailles à un prédateur potentiel. S’ils sont touchés ou déplacés, ils s’enroulent complètement en une boule d’écailles.

Au total, huit espèces de pangolins se trouvent sur deux continents – l’Asie et l’Afrique. On trouve en Asie le pangolin indien (Manis crassicaudata), le pangolin philippin (Manis culionensis), le pangolin Sunda (Manis javanica) et le pangolin chinois (Manis pentadactyla). Les quatre trouvés en Afrique sont le pangolin à ventre noir (Phataginus tetradactyla), le pangolin à ventre blanc (Phataginus tricuspis), le pangolin terrestre géant (Smutsia gigantea) et le pangolin terrestre de Temminck (Smutsia temminckii).

Toutes les espèces de pangolins sont protégées par les lois nationales et internationales, et deux sont répertoriées comme étant en danger critique d’extinction sur la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées. En effet, les pangolins sont les animaux les plus chassés de la planète.

