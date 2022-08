“Tu ressembles au fils de Drake”: un énorme succès pour les jeunes d’Edmonton sur TikTok

Azinia-Merchant est fan de la musique de Drake, et quand lui, avec son collègue rappeur Lil Yachty, a repéré leur vidéo, c’était un sentiment incroyable.

“J’ai juste commencé à trembler, je devenais fou, criant, ‘ils ont vraiment vu la vidéo?’ C’était vraiment fou parce que vous ne pensez pas que quelque chose comme ça se produira en si peu de temps parce que j’ai téléchargé TikTok il y a une semaine et que quelqu’un comme Lil Yacty et Drake ait vu la vidéo est surréaliste. C’est juste génial.

“J’écoute sa musique. Lorsque Le plan de Dieu est sorti, j’étais fou de cette chanson. Notre école a eu une bataille de rap et les professeurs l’ont fait et après cela, je me suis juste consacré à cette chanson pendant un moment.

Azinia-Merchant est une cinéaste en herbe et espère que ce coup de pouce à leur suivi TikTok aidera à construire une future carrière.

«Je voulais développer un suivi TikTok parce que je fais des trucs dans l’industrie du divertissement avec des films, alors j’ai pensé que c’était un bon moyen de promouvoir cela et de créer un plus grand public. Vous avez toujours des TikToks qui ont des millions de likes et des millions de vues et vous pensez simplement – ​​oh, à quoi cela ressemblerait-il d’être de l’autre côté.

Azinia-Merchant est ravie de ce qui pourrait découler de cette lueur de renommée sur Internet et a un message ironique pour Drake.

“Puisque je ressemble à votre enfant, j’aimerais obtenir une pension alimentaire pour enfants.”