‘Tu n’es pas fait pour être sexy et chaud…’

Mrunal Thakur est actuellement au Festival de Cannes et l’actrice profite au maximum de son passage au prestigieux festival. La star de Sita Ramam est à la fête du cinéma français représentant une marque de spiritueux et a foulé le tapis rouge mercredi. Jeudi, Mrunal s’est de nouveau rendue sur Instagram pour partager son deuxième look pour Cannes – un look audacieux et sexy dans un sari. Cependant, de nombreux fans ardents de l’actrice n’étaient pas satisfaits de cette transformation.

Mrunal s’est rendue sur Instagram jeudi après-midi pour partager son nouveau look dans un sari lilas transparent de Falguni et Shane Peacock. Elle a écrit: « Merci @falgunishanepeacockindia pour cet étourdissement absolu et pour me faire sentir comme la #DesiGirl que je suis. » Les images montrent Mrunal vêtu du sari avec un chemisier décolleté sans manches et donnant diverses poses à travers la ville française.

Beaucoup ont félicité Mrunal pour la tournure glamour qui intégrait également le sari indien traditionnel. Samantha Ruth Prabhu a laissé tomber un cœur et a écrit « amour ». Les designers Gauri et Nainika ont qualifié Mrunal d’«étourdissant». Un fan a écrit: « Votre altesse, pourquoi si magnifique. »





Beaucoup d’autres, cependant, ont estimé que le look glamour et sexy ne convenait pas à Mrunal, qui a une image sage à l’écran. Avec des films comme Sita Ramam et Jersey, elle a créé une image de fille d’à côté que les fans ont du mal à oublier. Se référant à son personnage de Sita Ramam, un fan a écrit: « Ce n’est pas ma Sita. » Un autre Mrunal a conseillé, « Mrunal… tu n’es pas adapté pour les poses sexy et chaudes, les robes. Tu es adapté pour ce Mrunal Sita traditionnel. » Quelques autres ont fait écho aux sentiments.

Mercredi, Mrunal avait foulé le tapis rouge du prestigieux festival du film dans un tailleur-pantalon noir associé à une veste. Tant de fans l’ont félicitée pour être devenue indienne le jour 2. Mrunal est à Cannes en tant que représentant de la marque d’alcool Grey Goose. Plusieurs autres célébrités indiennes comme Aishwarya Rai, Sara Ali Khan, Esha Gupta et Urvashi Rautela sont également présentes à Cannes.