L’équipe slovène des Dallas Mavericks menait 113-111 aux Memphis Grizzlies avec quelques secondes à perdre.

Mais Doncic était déterminé à arracher la victoire aux mâchoires de la défaite, et a laissé échapper une attaque défiant la physique et se penchant à trois points pour terminer la soirée sur 29 au total.

Doncic a levé les bras et a souri à son exploit, et les officiels ont ensuite revu le jeu et ont décidé que la prolongation n’était pas nécessaire, car il avait en fait tiré de la bonne distance pour sceller la victoire – et pas seulement égaler le match.

LUKA DONCIC VOUS KIDDING! 🔥 pic.twitter.com/C6wMhjerg8 – ESPN (@espn) 15 avril 2021

« Honnêtement, je ne me souviens pas, » Doncic a répondu après le match, lorsqu’on lui a demandé s’il avait même regardé la jante avant de faire son lancer.

«J’étais en quelque sorte en train de tomber.»

« C’est un peu chanceux, mais nous allons le prendre. »

La légende du basket-ball LeBron James a été clairement impressionnée et a déclaré à Doncic « Tu n’es pas sérieux, mec » après une série de WOW et d’émojis rieurs.

WAOUH WAOUH WAOUH!!!!! Allons y @ luka7doncic tu n’es pas un homme sérieux !! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 – LeBron James (@KingJames) 15 avril 2021

SON. A. TROIS. – Mavericks de Dallas (@dallasmavs) 15 avril 2021

Les fans de Mavs ont surnommé Doncic un « homme mauvais » et a affirmé que le jeu est « jamais fini » avec le numéro 77 de votre côté.

« Je vais prendre Luka sur n’importe qui dans la ligue en ce moment, » dit un autre.

« Luka Doncic frappe des coups qui vous donnent envie de ramener votre balle à la maison et de ne plus jouer avec lui, » fit remarquer un spectateur neutre.

IL EST UN MAAAAAN BAAAAAD !!!! LE JEU N’EST JAMAIS FINI LORSQUE VOUS AVEZ LUKA DONCIC !! #MFFLpic.twitter.com/1pFXkWjkJs – Kegan Branum (@keganbranum) 15 avril 2021

Pas de problème pour Luka Doncic pic.twitter.com/spKWBgFfF4 – Mèmes NBA (@NBAMemes) 15 avril 2021

Mais il y en a toujours un.

Ailleurs, un fêtard a déclaré: « Le tir ne compte pas à mes yeux. Chanceux. »

Bien qu’on lui ait alors dit assez durement de le sucer et que son « l’existence n’a pas d’importance ».