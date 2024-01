« Tu n’avais pas besoin de compter ! »

Ils sont venus en limousine, en kart à pédales et même à l’arrière d’un hors-bord. Ils sont arrivés avec des cadeaux, allant d’un collier hawaïen traditionnel à un soutien-gorge géant en passant par des canettes de bière. Ils flirtaient, s’inquiétaient, pleuraient et se chamaillaient. Et ils ont tout fait pour Joey Graziadei, le joueur professionnel de tennis de 28 ans et star de Le célibataire.





Lors de la première de la saison 28 de ce soir, Joey a rencontré les 32 femmes qui espéraient devenir sa femme. À la fin de la (longue) nuit, notre célibataire a réduit le groupe à 22, plus gérables – mais pas avant d’en avoir embrassé sept (!), d’apprendre que les deux candidates sont sœurs (!!) et d’être invité à comparer. la taille de son pénis à une banane (!!!).





Alors, qu’a ressenti Joey lors de la première nuit de son « voyage » ? EW a débriefé le célibataire de sa séquence de baisers, de la carte “voler un rendez-vous en tête-à-tête” de Lea et des défis de sortir avec des frères et sœurs à la télévision nationale.





Joey Graziadei sur ‘Le célibataire’.

ENTERTAINMENT WEEKLY : Tout d’abord, pourriez-vous nous dire comment prononcer votre nom de famille ?





JOEY GRAZIADEI: C’est le jour de Graz.





Oh mon Dieu, je l’ai mal dit. Je m’excuse.







Tu n’as pas besoin de t’excuser. Ce n’est pas un nom de famille facile.





Maintenant que le tournage est terminé et que vous avez eu le temps d’assimiler l’expérience, quelle est la chose que vous auriez aimé que les gens vous disent à propos de votre rôle de célibataire avant de vous y lancer ?





Je pense que ce que j’aurais aimé que quelqu’un me dise, et je pense que beaucoup de gens essayaient de le faire, c’est simplement d’essayer de ne pas être si difficile avec vous-même. On se met beaucoup de pression dans cette situation, et il faut parfois comprendre que c’est un moment difficile et qu’il faut juste s’amuser avec. Je pense que beaucoup de gens ont essayé de me le dire, et il m’a fallu du temps pour comprendre que c’était ce que je devais faire.





Il y a eu beaucoup de sorties de limousine intéressantes, mais j’ai besoin de savoir ce que vous avez ressenti à propos de l’entrée de Zoé, lorsqu’elle vous a essentiellement demandé de comparer votre virilité à différents morceaux de banane ? C’était assez audacieux.





Ouais, c’était celui auquel je ne m’attendais pas. Elle m’a mis dans une situation un peu difficile avec celui-là. J’ai opté pour une réponse modeste et j’ai fait de mon mieux pour ne pas en faire plus que [me] ramasser la banane et la jeter dans la brousse en disant : « J’ai hâte de vous voir à l’intérieur ». C’est celui que je dois me rappeler que ma famille regardait quand je fais ce genre de choses.





Zoe accueille Joey avec des bananes phalliques dans « The Bachelor ».

En parlant de votre famille qui regarde, au début de l’épisode, votre sœur Carly vous a demandé de ne pas vous embrasser avec trop de femmes parce que ce serait « vraiment grinçant » pour elle de regarder. Coupez la première nuit, et d’après mes calculs, vous avez embrassé sept femmes différentes ! Expliquez-vous.





Tu n’avais pas besoin de compter, d’accord ? Il ne fallait pas compter. [Laughs] Ouais, je pense que c’est juste une de ces choses. Comme je leur ai dit, ce n’est pas quelque chose que je ferais habituellement, ce n’est pas quelque chose que j’attendrais avec impatience, mais je sais que c’est une très grande partie de l’intimité en général et de déterminer où il y a un lien. C’est donc un peu comme ça que ça se passe le premier soir. Il existe de nombreuses occasions de faire connaissance avec quelqu’un. Je ne regrette rien, mais je dois m’excuser auprès de ma sœur.





Léa, que tu as rencontrée sur Après la Rose Finale l’année dernière, a choisi de jeter sa carte “voler un rendez-vous en tête-à-tête” au feu. Qu’avez-vous pensé de cette décision ?





Léa a fait un excellent travail pour gérer cette situation. Je lui ai donné beaucoup de crédit dans la série et je continuerai de le lui accorder tout au long. Elle a été placée dans une situation très difficile, et ma réaction en général a été que cela en dit long sur ce qu’elle voulait faire. Elle savait qu’elle se trouvait dans une situation différente. C’était une décision audacieuse, mais je la respecte parce que je pense qu’elle voulait vivre la même situation que toutes les autres filles, et je l’ai vraiment félicitée pour cela. Cela m’a beaucoup appris sur qui elle est en tant que personne et sur son caractère.





Une chose inhabituelle à propos de ce premier épisode est que nous ne vous avons pas vu sous la douche…





Dieu merci.





… même si nous avons vu du tennis torse nu. Avez-vous dû vous doucher devant la caméra cette saison ? Et si oui, comment avez-vous vécu cela ?





Je pense qu’il y avait une scène. Je ne sais pas si ça va être dedans ou pas encore, mais il y avait une scène que je pensais devoir faire. J’espère que ce n’était qu’un. Je ne connais pas les trucs torse nu. C’est comme ça. Je sais que cela fait partie du rôle, et cela arrive de temps en temps.





Le public savait en arrivant que Lauren et Allison étaient sœurs, mais pas vous. Et quand ils ont révélé leur secret, vous l’aviez déjà compris. Quand avez-vous commencé à avoir le sentiment qu’elles étaient sœurs ?





Après avoir parlé à Allison, j’ai en quelque sorte compris à quel point les histoires étaient si similaires. Ils avaient le même nombre de frères et sœurs, ils parlaient beaucoup de leur éducation, d’où ils venaient, et c’était presque comme un déjà-vu. Du genre : « J’ai déjà entendu cette conversation. » De plus, Allison m’a dit : “Il y a quelque chose que je veux te dire, mais je ne sais pas si je devrais encore te le dire.” Quand elle a dit cela, j’ai en quelque sorte mis deux et deux ensemble, puis elle s’est éloignée et est revenue avec sa sœur. Ils ont définitivement un look similaire et ils viennent de Philadelphie.





Allison, Joey et Lauren dans « The Bachelor ».

Qu’avez-vous pensé du fait que les producteurs vous ont mis dans la position de devoir choisir entre des sœurs ?





C’est évidemment un endroit étrange. J’ai perdu leur énergie – s’ils avaient l’air de se battre ou non. S’ils allaient bien, alors j’allais bien. Je savais que c’était quelque chose que je devais faire avec légèreté pour aller de l’avant, mais je me concentrais vraiment sur leur bien-être, et ils semblaient être d’accord avec cela de mon point de vue.





Vrai ou faux : le Diable travaille dur, mais Célibataire les producteurs travaillent plus dur.





C’est vrai, juste parce que ces gars vont travail. Ce sont des gens formidables, alors permettez-moi de clarifier cela autant que possible. Mais ces producteurs y consacrent des heures et vont travail. Je les aime tous – et je dis vrai parce qu’ils travaillent dur. Je ne dis pas « vrai » parce qu’ils ressemblent du tout au diable. Je veux clarifier cela autant que possible.





Assez juste. Comme tous les célibataires et célibataires, vous avez travaillé avec le styliste en chef de la garde-robe, Cary Fetman, pour composer vos looks pour le spectacle. Comment s’est déroulée cette expérience et quel style recherchiez-vous ?





J’aime tellement cet homme. Je parlerai de Cary pour toujours. Pour ma part, je pense qu’il a compris que je venais d’Hawaï, et j’ai un look plus simple. Il était vraiment excité d’avoir quelqu’un qui a évidemment une carrure plus normale, mesurant seulement 5′ 11″ et ma taille. Il voulait vraiment essayer de s’assurer que j’étais un peu moins décontracté et un peu plus habillé. Il j’ai parfois repoussé mes limites. Je portais beaucoup de cachemire et beaucoup de choses que je n’avais jamais portées de ma vie. Cary sait comment me mettre en valeur et je ne serai plus jamais aussi belle de ma vie. .





Le célibataire premières le lundi 22 janvier à 20 h sur ABC.





