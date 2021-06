« Tu me manques, tes questions »: Bhumi Pednekar, Arjun Bijlani, d’autres se souviennent de Sushant Singh Rajput avec le cœur lourd | Nouvelles des gens

New Delhi: Cela fait un an que l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput est décédé (14 juin), mais sa disparition douloureuse pèse toujours lourd sur ses amis, sa famille et ses fans.

À l’occasion de son premier anniversaire de mort, de nombreuses célébrités se sont tournées vers les réseaux sociaux pour se souvenir du « Kai Po Che ! comédien et sa merveilleuse présence. Des acteurs tels que Bhumi Pednekar, Arjun Bijlani, Pulkit Samrat et Ranvir Shorey ont partagé des photos avec le défunt acteur et écrit sur leur plus beau souvenir avec lui.

Jetez un oeil à leurs messages sincères:

Alors que le vide qu’il a laissé dans l’industrie de Bollywood ne sera jamais comblé, il nous a laissé de nombreux films, citations et articles réfléchis pour se souvenir de lui.

Le 14 juin 2020, l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans sa maison de Bandra, laissant ses amis, sa famille et ses fans dans une immense douleur. La perte de la talentueuse star a laissé l’industrie de Bollywood en ruine et les fans pleurent toujours sa mort prématurée.

En tant qu’acteur, Sushant avait commencé sur le petit écran avec ses rôles à la télévision dans l’émission de 2008 ‘Kis Desh Mein Hai Meraa Dil’, suivie de l’émission populaire de Zee TV ‘Pavitra Rishta’ d’Ekta Kapoor.

En raison de son talent et de son charme, sa performance dans ‘Pavitra Rishta’ aux côtés d’Ankita Lokhande l’a conduit à atteindre de nouveaux sommets et lui a donné une immense popularité, ouvrant une porte vers Bollywood.

Bientôt, l’étoile montante a fait ses débuts au cinéma avec la sortie d’Abhishek Kapoor en 2013 Kai Po Che ! puis a joué dans Shuddh Desi Romance, PK, Détective Byomkesh Bakshy !, MS Dhoni: The Untold Story, Raabta, Kedarnath, Chhichhore, Drive et Dil Bechara.