« Tu m’as laissé mourir. » Un homme condamné pour avoir pris la fuite d’un employé d’un service public sur la péninsule de Key

Un homme de 39 ans qui a conduit en état d’ivresse sur la péninsule de Key l’année dernière et une femme qui travaillait sur le bord de la route a été grièvement blessée dans un délit de fuite a été condamné vendredi à cinq ans de prison.

Michael Anthony Tisdale a plaidé coupable d’agression au volant avec conduite en état d’ivresse et de refus de rester sur les lieux d’un accident avec blessures à Tribunal supérieur du comté de Pierce pour l’incident du 16 septembre 2023. Selon les dossiers judiciaires, Shawna Dailey travaillait sur un boîtier électrique cet après-midi-là pour la société de télécommunications CenturyLink lorsque le défendeur l’a frappée ainsi qu’un ensemble de boîtes aux lettres avec une camionnette.

Lors de l’audience de détermination de la peine de Tisdale, le mari de la victime, Shannon Ridge, a déclaré au juge Grant Blinn que des gens promenant leur chien ont trouvé Dailey face contre terre quelques heures après la collision. Elle avait été éjectée de ses bottes de travail, a-t-il dit, et presque tous les os de son corps étaient brisés.

« À toutes fins utiles, elle était morte sur cette route de campagne, et vous l’avez laissée là », a déclaré Ridge, faisant un geste vers Tisdale.

Les adjoints du département du shérif du comté de Pierce ont été dépêchés vers 18 heures sur les lieux à l’angle de la 88e avenue nord-ouest et de la rue Danforth, selon documents judiciairesLe personnel du service d’incendie de Key Peninsula était sur place pour apporter de l’aide à Dailey.

Tisdale a été retrouvé peu de temps après dans une résidence située à environ trois pâtés de maisons de là. Les documents indiquent qu’il y avait une bosse sur le capot de sa camionnette et d’autres dommages sur la calandre. Une canette ouverte de Bud Light a été retrouvée dans la console centrale du véhicule.

La procureure adjointe Elizabeth Dasse a déclaré vendredi qu’une prise de sang avait révélé que le taux d’alcoolémie de Tisdale était de 0,30. La limite légale est de 0,08. Selon les dossiers judiciaires, le prévenu a déjà été condamné pour conduite sous l’emprise de l’alcool, en 2006 à Lakewood et en 2008 dans le comté de Kittitas.

Alors que Dailey était hospitalisée, les médecins lui ont dit, ainsi qu’à leurs trois fils, qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’elle survive, et ils ont essayé de la maintenir en vie assez longtemps pour que l’un de leurs fils, un marine américain, puisse rentrer chez lui pour la voir au centre médical Harborview. Ridge a déclaré que sa femme a été maintenue en vie artificiellement pendant quatre semaines.

« Elle se réveille des semaines, voire des mois plus tard », a déclaré Ridge. « Et elle est une personne différente physiquement et mentalement. C’est tout simplement terrible. Et ce n’est pas une simple erreur. C’est une erreur après l’autre de la part de l’accusé. »

Des mois plus tard, Dailey a dû retourner à l’hôpital pour une trachéotomie d’urgence, et elle a continué à devoir subir des interventions chirurgicales.

La victime s’adresse au conducteur qui l’a percutée

Dailey, 52 ans, est entrée dans la salle d’audience avec son mari et l’aide d’un déambulateur pour parler au juge et à l’homme qui l’a frappée. Elle a raconté ce dont elle se souvenait de l’incident, expliquant au juge qu’elle s’était allongée face contre terre sur le gravier et avait appelé à l’aide pendant que des voitures passaient.

Ses appels à l’aide ont été bloqués par son camion de travail, a-t-elle dit. Avant de perdre connaissance, elle a dit avoir vaguement vu deux personnes et entendu l’une d’elles crier : « Quelqu’un l’aide !

« J’ai perdu connaissance. Je suis mort », a déclaré Dailey. « C’est la dernière chose dont je me souviens le 16 septembre 2023. »

Dailey avait travaillé pour Lien du siècle Elle a travaillé pendant 24 ans avant l’incident et a travaillé en dernier lieu comme technicienne de maintenance de câbles. Elle a dit qu’elle s’était portée volontaire pour travailler ce samedi après-midi pour gagner de l’argent pour Noël. Elle a depuis perdu son emploi et Dailey a dit qu’elle était sûre qu’elle ne pourrait plus jamais travailler.

« J’étais une dure à cuire », a déclaré Dailey. « Je réparais tout. J’étais la seule femme. La plupart des hommes ne voulaient pas faire mon travail. Je travaillais en hauteur, en utilisant des échelles et un camion-nacelle. »

Elle avait parfois du mal à respirer pendant qu’elle parlait. Dailey a déclaré qu’elle marchait désormais comme une femme de 80 ans, que sa respiration était aux trois quarts de ce qu’elle était, qu’elle souffrait de douleurs chroniques et qu’elle était aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Si c’était son choix, a déclaré Dailey, Tisdale serait condamnée à la prison à vie.

« Tout cela aurait pu être évité si tu avais simplement appelé Uber », a-t-elle dit. « Tu m’as laissée mourir. »

Le prévenu s’excuse d’avoir conduit en état d’ivresse

Après que Dailey et son mari se soient entretenus, l’avocate de la défense de Tisdale du Département des avocats désignés, Laura Carnell, a déclaré au tribunal que Tisdale s’était senti horrible à propos de l’incident et n’avait souhaité que le meilleur à Dailey et à son rétablissement.

Tisdale était alors en visite dans le comté de Pierce depuis le Mississippi pour aider son père, qui avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale, selon l’avocat de la défense.

Carnell a déclaré que le prévenu avait accepté la responsabilité de ses actes et accepté une peine trois fois supérieure à la limite supérieure de la fourchette de peines habituelle. Selon les dossiers judiciaires, la fourchette standard pour les prévenus poursuivis dans des affaires similaires est de 15 à 20 mois de prison.

Lorsque Tisdale a eu l’occasion de s’exprimer, il a déclaré qu’il souhaitait présenter ses excuses au tribunal, à Dailey et à sa famille. Il a déclaré qu’il venait d’un petit endroit où les gens se soucient les uns des autres et qu’il ne laisserait personne sur le bord de la route pendant des heures.

« J’étais ivre. Je savais que j’avais heurté un camion. Je ne savais pas qu’il y avait quelqu’un à proximité. C’est tout ce que j’ai à dire, c’est que je m’excuse. »

Blinn a déclaré à Tisdale que seule la chance séparait une agression au volant d’un homicide au volant.

« Vous avez eu de la chance dans ce sens à plusieurs reprises et vous avez continué à jouer, et finalement cela vous a rattrapé », a déclaré Blinn.