Tu Jhooti Main Makkaar: la bromance de Ranbir Kapoor et Anubhav Bassi s’étend également hors écran [Exclusive]

Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor se verra dans Tu Jhooti Main Makkaar. Luv Ranjan a réalisé la comédie romantique et les fans adorent déjà le jodi. Shraddha et Ranbir forment une nouvelle paire et les fans sont impressionnés par leur chimie. Bien qu’il y ait beaucoup de chimie entre Shraddha et Ranbir, il y a aussi une autre paire. Nous parlons de Ranbir Kapoor et Anubhav Bassi. Récemment, les créateurs de Tu Jhooti Main Makkkaar ont sorti la chanson intitulée Pyaar Hota Kayi Baar Hai. Nous avons vu beaucoup de bromance entre Ranbir et Anubhav. Et leur bromance n’est pas seulement à l’écran mais aussi hors écran.

Bromance Ranbir Kapoor-Anubhav Bassi à l’écran et hors écran

Tu Jhooti Main Makkaar est à la mode dans Entertainment News chaque jour depuis que le BTS des plateaux est devenu viral. Shraddha Kapoor et Ranbir Kapoor font la une des journaux tous les jours. Et maintenant, après la sortie de Pyaar Hota Kayi Baar Hai, nous avons vu la bromance entre Anubhav Bassi et Ranbir. Leur lien dans la chanson est aimé et apprécié par les fans. Une source proche d’eux a révélé que Ranbir et Anubhav sont également amis dans la vraie vie. Pour les non-initiés, Ranbir et Bassi jouent des amis d’enfance dans Tu Jhooti Main Makkaar.

Regardez la vidéo de la chanson Pyaar Hota Kayi Baar Hai ici :

Des mèmes sont également créés sur Ranbir-Bassi; Vérifiez ici:

Ranbir appelle Anubhav Bassi son ami

Ranbir et Anubhav sont fans l’un de l’autre et lorsqu’ils se sont rencontrés à l’intérieur sur les plateaux de Tu Jhooti Main Makkaar, leur véritable amitié s’est transformée en une véritable amitié. Dans l’une des interviews où Ranbir faisait la promotion du film, il a révélé qu’il pouvait appeler Abhinav son ami. Il a dit, “Bassi est une personne formidable. C’est un comédien de stand-up tellement divertissant et j’aime beaucoup la façon dont il écrit ses actes sur des incidents de la vie réelle, c’est tellement drôle et attachant. C’est pourquoi nous aimons tous Bassi. C’est un très bon être humain, et je peux vraiment l’appeler mon ami.”

Nous avons hâte de voir la bromance d’Anubhav et Ranbir dans Tu Jhooti Main Makkaar qui sortira le 8 mars 2023.