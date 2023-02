Tu Jhooti Main Makkaar : Alia Bhatt fait la promotion de la chanson Tere Pyaar Mein de son mari Ranbir Kapoor d’une manière unique ; nous ne pouvons pas surmonter sa lueur d’entraînement [Watch]

Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor vont bientôt enflammer vos cœurs avec leur chimie étonnante dans Luv Ranjan-dirigé Tu Jhooti Main Makkaar. Récemment, les créateurs ont sorti leur première chanson intitulée Tere Pyar Mein et c’est déjà devenu une rage. Les Arijit Singh numéro crooné est produit par nul autre que Pritam. Pendant que vous êtes accro à la chanson, même la meilleure moitié de Ranbir Kapoor, Alia Bhat ne peut pas arrêter d’écouter le numéro de romance énergique. Elle a promu Tere Pyar Mein de la manière la plus unique.

Alia Bhatt fait la promotion de la chanson Tere Pyar Mein de Ranbir Kapoor-Shraddha Kapoor

Depuis que les réalisateurs ont publié le teaser du film vedette de Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor, avant l’annonce du titre, tout le monde s’est déchaîné. Et le buzz ne fait que monter et comment ! Tere Pyar Mein a également fait la une des journaux dans Entertainment News. Il y a quelques heures à peine, Shraddha a partagé une vidéo avec Pani puri et la chanson. Et maintenant, Alia Bhatt a sauté sur le wagon. Et de la manière la plus mignonne.

Alia Bhatt a partagé une vidéo de la salle de gym dans laquelle on la voit groover sur la chanson remplie de tas de bisous entre Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor, Tere Pyar Mein. Alia a changé les paroles et a ajouté son propre dicton, “Dilhaal hum toh sirf Cardio ke pyaar mein bheege bheege bheege.” Elle a tagué Shraddha Kapoor dans la légende et a félicité Pritam en lui disant qu’elle avait écouté la chanson en boucle. Alia rayonne et comment !

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt sur Tere Pyar Mein de Tu Jhooti Main Makkaar ici :

En parlant de Tu Jhooti Main Makkaar, le film met également en vedette Anubhav Singh Bassi et Dimple Kapadia, Boney Kapoor et plus encore. Tu hoot Main Makkaar sort le 8 mars 2023. Il parle d’un couple qui simule une relation et qui apprend la trahison des autres, prépare sa vengeance. D’autre part, Alia Bhatt sera vue dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani réalisé par Karan Johar avec Ranveer Singh, Dharmendra, Jaya Bachchan, Shabana Azmi, et plus encore. Sa sortie est prévue le 28 juillet 2023.