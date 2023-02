Tu Jhoothi ​​Main Makkar diva Shraddha Kapoor planchers Punekars avec son ambiance Marathi mulgi

La star de Bollywood, Shraddha Kapoor, est super occupée par une tonne d’engagements professionnels et de promotions. Actuellement, l’actrice fait la promotion de son prochain film Tu Jhoothi ​​Main Makkaar et la quantité d’amour qu’elle reçoit est énorme. L’actrice était à Pune pour la Saint-Valentin et les promotions de films. Elle a rencontré un grand nombre d’étudiants universitaires à Pune et l’amour est arrivé tout au long de son séjour là-bas.

S’adressant aux réseaux sociaux, un fan club a partagé quelques vidéos de l’actrice entrant sur scène et de la foule en délire. En fait, un fan a également chanté “Milne Hai Mujhse Aai” pour l’actrice.

Découvrez la vidéo de Shraddha Kapoor ici :

L’excitation au sein de la foule s’est enflammée principalement à cause de son ambiance Marathi Mulgi amusante et relatable qui joue comme l’une des raisons pour lesquelles sa popularité est tout simplement magnum à Pune.

Pendant ce temps, son film Tu Jhoothi ​​Main Makkaar, avec Ranbir Kapoor, sort le 8 mars. En dehors de cela, elle a également Stree 2 dans sa gamme.