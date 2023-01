Tu Jhoothi ​​Main Makkaar : Le rôle de Ranbir Kapoor correspond parfaitement à Kartik Aaryan ? Voici ce que les fans ressentent

La bande-annonce de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar a finalement été publiée il y a quelques jours avec une paire jamais vue de Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor. La curiosité de les voir ensemble a été suscitée parmi le public depuis l’annonce du film. Les réalisateurs ont décidé de mettre fin à leur attente en dévoilant le teaser et maintenant la bande-annonce du film tant attendu. Alors que nous voyons Ranbir romancer Shraddha dans la bande-annonce, beaucoup se sont penchés sur leur amour pour le nouveau jodi de B’town tandis qu’un utilisateur de Twitter a déclaré que le rôle masculin était parfait pour Kartik Aaryan.

Après avoir regardé la bande-annonce, une utilisatrice de Twitter a déclaré qu’elle pensait que le personnage de Ranbir Kapoor était parfait pour Kartik Aaryan. Un utilisateur de Twitter nommé Sonali Desai a tweeté, a écrit qu’il semble que Ranbir joue dans un film écrit pour Kartik Aaryan. Les autres utilisateurs ne pouvaient pas être plus d’accord avec sa pensée. Kartik a joué le rôle du garçon amoureux dans divers films et a également été le garçon Luv Ranjan dans près de quatre films du réalisateur. De plus, c’est Luv Ranjan qui a lancé Kartik Aaryan avec Pyaar Ka Punchnama et il a fait une percée dès son premier film.

Jetez un œil aux réactions des fans :

J’ai regardé la bande-annonce de tu jhoothi ​​main makkar et j’ai vraiment eu l’impression que Ranbir jouait dans un film qui semblait avoir été écrit pour Kartik Aryan Sonali Thakker Desai (@SonaliThakker) 23 janvier 2023

Cela me dérangeait après avoir regardé la bande-annonce, mais je ne pouvais pas exactement le signaler. Mais oui, c’est ici https://t.co/7j2mERLVt3 Mari (@tapanwaval) 25 janvier 2023

je pensais etre le seul??? (kartik en aurait fait une expérience plus facile à acheter) https://t.co/O9Ox07axsf Devesh (@devesh0303) 24 janvier 2023

Tu Jhoothi ​​Main Makkaar est réalisé par Luv Ranjan qui a déjà réalisé la série Pyaar Ka Punchnama, Aakash Vani et Sonu Ke Titu Ki Sweety. Tous ces films présentent Kartik Aaryan en tête. Lors du lancement de la bande-annonce, Shraddha Kapoor a également plaisanté à ce sujet. L’actrice a exprimé qu’elle était heureuse que Luv Ranjan n’ait pas encore jeté Kartik Aaryan et Nushrratt Bharuccha dans ce film, mais ait plutôt opté pour de nouveaux visages.

Tu Jhooti Main Makkaar est une comédie romantique réalisée par Luv Rajan. Il est produit par Luv Films de Ranjan et Ankur Garg et Bhushan Kumar de T-Series a présenté le film. TJMM devrait sortir sur grand écran à Holi, le 8 mars 2023.