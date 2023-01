Tu Jhoothi ​​Main Makkaar : Kartik Aaryan-Nushrratt Bharuccha était le premier choix ? Shraddha Kapoor révèle

La bande-annonce de Tu Jhoothi ​​Mian Makkaar a été publiée aujourd’hui avec Shraddha Kapoor et Ranbir Kapoor. La comédie romantique présente la paire pour la première fois à l’écran et marque le retour de Ranbir Kapoor au genre de la comédie romantique après son tube de 2013 Yeh Jawani Hai Deewani. Luv Ranjan, qui a réalisé le film, était censé choisir son duo préféré Kartik Aaryan et Nushrratt Bharuccha pour faire la une du film ? Lisez la suite pour en savoir plus.

Shraddha Kapoor a remercié Luv Ranjan de ne pas avoir choisi Kartik Aaryan et Nushrratt Bharuccha dans Tu Jhoothi ​​Main Makkaar. Kartik et Nushrratt font une paire populaire de films à succès de Ranjan, à savoir Pyaar Ka Punchnama, Akaash Vani et Sonu Ke Titu Ki Sweety. Cependant, le cinéaste a choisi de caster Ranbir et Shraddha dans son film et ce dernier est obligé par le choix du réalisateur. Alors qu’elle a l’opportunité de travailler avec le réalisateur.

Lors de l’événement de lancement de la bande-annonce, Shraddha Kapoor a déclaré en plaisantant que Luv Rajan avait choisi des acteurs autres que Kartik Aaryan et Nushrratt Bharuccha. Elle a révélé à quel point elle était excitée lorsque Luv monsieur pensait à des acteurs autres que Kartik Aaryan et Nushrratt Bharuccha et était ouverte à de nouveaux visages comme elle et Ranbir.

Bien que Shraddha ait fait plusieurs films à Bollywood, elle se présente comme un nouveau visage alors que TJMM marque son premier film avec le réalisateur. L’actrice de Stree a en outre remercié Luv Ranjan de lui avoir donné cette opportunité. Elle a également félicité sa co-star Ranbir Kapoor en déclarant qu’il est un acteur fabuleux et qu’elle a admiré son travail.

Sur le front du travail, Shraddha a été vu pour la dernière fois à Baaghi 3 avec Tiger Shroff. Elle revient au grand écran après trois ans mais a fait une apparition spéciale dans Bhediya de Varun Dhawan pour une chanson spéciale. D’autre part, Ranbir Kapoor a été vu pour la dernière fois dans Brahmastra d’Ayan Mukerji avec sa femme Alia Bhatt. Ensuite dans le pipeline, il a Animal avec Rashmika Mandanna.

Tu Jhooti Main Makkaar est une comédie romantique réalisée par Luv Rajan. Il est produit par Luv Films de Ranjan et Ankur Garg et présenté par T-Series. La sortie du film est prévue pour Holi, le 8 mars 2023.