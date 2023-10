La co-star de Burt Young, Sylvester Stallone, a pleuré sa disparition et a écrit une note sincère.

Burt Young, surtout connu pour son rôle dans le drame de boxe Rocky, est décédé. Il avait 83 ans. La nouvelle de son décès a été confirmée par sa fille, Anne Morea Steingieser, au New York Times.

La co-star de Burt et la star principale de Rocky, Sylvester Stallone, ont pleuré sa disparition. Sur Instagram, Stallone a partagé une photo de son film Rocky et a écrit : « À mon cher ami, BURT YOUNG, tu étais un homme et un artiste incroyable, tu vas beaucoup me manquer, à moi et au monde entier… RIP. »

Young avait travaillé dans plus de 160 génériques de cinéma et de télévision, y compris des apparitions dans Chinatown et Once Upon a Time in America. Il a également figuré dans des films comme The Gang That Couldn’t Shoot Straight (1971) et Cinderella Liberty (1973), a rapporté Deadline. Cependant, c’est son rôle dans Rocky, avec Sylvester Stallone, qui l’a aidé à attirer l’attention.

Il a joué Paulie, un boucher et frère d’Adrian (Talia Shire), ce dernier qui est passé d’un introverti solitaire à la petite amie de Rocky à la fin de la série. Il a également présenté à Rocky les tranches de bœuf suspendues qu’il utilisait pour entraîner dans une adaptation inhabituelle d’un sac lourd.

Il a également écrit et joué dans Uncle Joe Shannon (1978), l’histoire d’un trompettiste de jazz dont la vie implose avant de trouver la rédemption. Burt Young (un nom adopté en tant qu’acteur) est né le 30 avril 1940 dans le Queens, New York. Il a commencé la boxe alors qu’il était dans le Corps des Marines et s’est entraîné sous la direction du légendaire manager Cus D’Amato. Il avait une fiche de 17-1. Young laisse dans le deuil un frère, Robert, et un petit-fils. Son épouse, Gloria, est décédée en 1974.

