"Tu es mon aujourd’hui et tout…": Premier message de Karan après avoir épousé Drisha

L’acteur Karan Deol – fils de la superstar Sunny Deol et petit-fils de l’acteur légendaire Dharmendra – a épousé Drisha Acharya à Mumbai dimanche [June 18]. Le mariage du couple était une cérémonie intime en présence d’amis et de la famille. Après la cérémonie de rêve, Karan Deol a maintenant partagé trois images adorées du couple cliquées au milieu des rituels. Dans les images, Karan Deol a l’air pimpant dans son ensemble indien tandis que Drisha fait une magnifique mariée dans unlehenga. Partageant les images, Karan Deol a écrit : « Tu es mon aujourd’hui et tous mes lendemains [heart emoji] Le début d’un beau voyage dans nos vies. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les bénédictions abondantes et les bons vœux qui nous entourent !

En réponse, l’oncle de Karan Deol, l’acteur Bobby Deol a répondu avec des émojis du cœur. Ranveer Singh – qui était présent à la sangeet et la réception de mariage – ont également répondu avec des émojis cardiaques. Les fans de la famille Deol ont également inondé la section des commentaires de cœurs et de messages de félicitations.

Au cours des week-ends, plusieurs photos et vidéos des festivités du mariage sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les plus attachants de tous sont les visuels du grand-père de Karan Deol, Dharmendra, dansant son cœur avant le mariage. Dans le clip viral, l’acteur vétéran – vêtu d’un costume marron et d’un turban marron – est vu danser avec son fils cadet Bobby Deol. Vous pouvez regarder la vidéo ici.

Dharmendra n’était cependant pas le seul à enfiler ses chaussures de danse pour le week-end spécial. Sunny Deol a également présenté une performance spéciale pour son fils sangeet nuit. Sunny Deol – habillé pour ressembler à Tara Singh, son personnage du prochain filmGadar 2 – dansé sur Principal Nikla Gaddi Leke depuis Gadar. Inutile de dire que les visuels de la performance qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux ont reçu beaucoup d’amour de la part des fans.

Regardez-le ici :

Côté travail, Karan Deol a fait ses débuts avec le film de 2019 Pal Pal Dil Ke Paas et a été vu pour la dernière fois dans le film de 2021 Velle. Pendant ce temps, Dharmendra sera vu dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani qui sort le 28 juillet. Sunny Deol sera vu dans Gadar 2 et Bobby Deol dans Animal, les deux devraient sortir le 11 août.