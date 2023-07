« Tu es dans ma tête, mon cœur et mon âme »: Elton John remercie les fans lors de son émission d’adieu

Sir Elton John a dit à ses fans qu’ils resteraient dans sa « tête, son cœur et son âme » alors qu’il clôturait le spectacle final de sa grande tournée d’adieu en Suède de manière spectaculaire.

L’homme de 76 ans voyage à travers le monde pour présenter son spectacle Farewell Yellow Brick Road depuis 2018, et sa deuxième nuit à la Tele2 Arena de Stockholm a finalement mis fin à la série de 330 dates.

Au cours du set de deux heures et demie, il a interprété 23 de ses chansons à succès et portait quatre costumes éblouissants. Le leader de Coldplay, Chris Martin, a également envoyé un message surprise pour remercier le musicien pour tout ce qu’il a fait pour d’autres artistes tout au long de sa carrière.

Dans son style flamboyant, le chanteur a enfilé une veste de costume noire avec des perles rouges, bleues et argentées sur le revers aux côtés d’une paire rouge de ses lunettes de soleil emblématiques alors qu’il montait sur scène pour ouvrir avec Bennie And The Jets.

Les droits des homosexuels reculent aux États-Unis, selon Elton John En savoir plus

Après une interprétation entraînante de Philadelphia Freedom, il a agacé le public en agitant la main et a déclaré : « Bonsoir Stockholm. Eh bien, c’est ça.

« Je suis très heureux d’être en Suède et dans ce beau pays pour terminer notre tournée Farewell Yellow Brick Road, alors nous ferions mieux d’en faire un bon spectacle. On y va », avant de se lancer dans I Guess That’s Why They Call It The Blues.

Au cours du set de deux heures et demie, il a interprété 23 de ses chansons à succès. Photographie : Caisa Rasmussen/AP

Avant de livrer une interprétation puissante de son morceau Border Song, il l’a dédié à feu Aretha Franklin, qui a repris la chanson en 1972, la saluant la « Queen Of Soul ».

Il a enchaîné avec une performance vibrante de sa chanson à succès Tiny Dancer, Have Mercy On The Criminal et son classique Rocket Man.

Une interprétation émotionnelle de Candle In The Wind figurait également sur la setlist, qu’il a interprétée lors des funérailles de Diana, princesse de Galles en 1997 – adaptant les paroles pour refléter sa vie.

Alors que Sir Elton revenait après l’intervalle arborant une veste de costume blanche avec une garniture de style diamant sur le revers associée à une paire de lunettes de soleil bleues scintillantes, son piano glissait sur la scène alors qu’il était assis derrière.

Le chanteur a pris un moment pendant le spectacle pour remercier son groupe et son équipe qui l’ont soutenu lors de sa tournée d’adieu marathon, dédiant sa chanson Don’t Let The Sun Go Down On Me à eux et à sa famille.

Le musicien vétéran a déclaré qu’il avait eu beaucoup de groupes de soutien au cours de sa longue carrière, mais a salué son groupe actuel comme son « préféré » car il sent qu’ils « bottent le cul » tous les soirs.

Il a clôturé le plateau principal avec une interprétation énergique de Alright For Fighting de Saturday Night, qui a vu des confettis dorés pulvérisés dans la foule et pleuvoir sur la star musicale.

Après que des chants de « encore » et « Oh Elton » aient pu être entendus dans la foule, le chanteur s’est assuré qu’il ne le décevrait pas en revenant sur scène dans une robe noire avec des détails à motifs rouges sur le col pour quelques chansons supplémentaires.

Les lunettes de soleil signature du chanteur étaient en place. Photographie : Yui Mok/PA

Cependant, avant de pouvoir chanter Cold Heart, son morceau de collaboration avec Dua Lipa, Chris Martin de Coldplay figurait sur l’écran principal dans ce qui semblait être un appel vidéo du milieu du spectacle du groupe de rock à Göteborg à travers le pays.

Martin a déclaré: « Nous voulons dire de nous tous ici, tous les artistes que vous avez aimés, inspirés et aidés – nous vous aimons tellement, nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous. »

Le chanteur l’a également félicité pour son travail avec sa fondation Aids, soutenant la communauté LGBT, pour sa contribution au monde de la mode et de la musique aux côtés de son groupe et de son auteur-compositeur de longue date Bernie Taupin.

« Nous vous aimons tellement, bonne retraite et vous allez tellement nous manquer », a-t-il ajouté.

Après une interprétation émouvante de Your Song et avant son dernier morceau Goodbye Yellow Brick Road, il a remercié ses superfans qui l’ont vu des dizaines et des centaines de fois, ajoutant: « Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. »

Revue d’Elton John à Glastonbury – joie douce-amère au bout de la route de briques jaunes En savoir plus

Réfléchissant à sa vie, il a déclaré: «J’ai eu la carrière la plus merveilleuse, au-delà de toute croyance. Cinquante-deux ans de pur bonheur à jouer de la musique, quelle chance ai-je de jouer de la musique ?

« Mais je ne serais pas assis ici si ce n’était pas pour toi. Vous avez acheté les singles, les albums et les CD et, plus important encore, vous avez acheté les billets pour les concerts et vous savez à quel point j’aime jouer en live.

« Cela a été ma force vitale de jouer pour vous les gars et vous avez été absolument magnifiques – merci.

« Je ne vous oublierai jamais les gars. J’ai donné tant de concerts, comment pourrais-je oublier ? Tu es dans ma tête, et mon cœur et mon âme et je te remercie beaucoup.

Il a confirmé qu’il « ne ferait plus jamais de tournée », mais a révélé qu’il pourrait faire une « chose ponctuelle » dans le futur – ajoutant que ce serait « à des kilomètres ».