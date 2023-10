Tu embrasses ta mère avec cette bouche ? Un membre du conseil d’administration du Massachusetts devient salé avec un résident de la ville – Twitchy

Attention : langage NSFW

Sortez la bouée de sauvetage. Parce que Lilia Maselli, membre du conseil d’administration de Wilmington Select, n’a certainement pas dit « fudge ».

Dans l’édition de cette semaine de « Vos élus vous détestent », nous nous rendons à Wilmington, dans le Massachusetts, une petite ville juste au nord de Boston, où le conseil d’administration de la ville se réunissait le 10 octobre. Kevin MacDonald, un résident conservateur local, était présent la réunion et a confronté le Select Board sur deux questions : l’effet des vaccins obligatoires contre le COVID sur l’assurance des pompiers (Wilmington est auto-assurée) et le conflit d’intérêts potentiel que Maselli, un démocrate, pourrait avoir concernant les fuites de gaz naturel dans la ville ( Maselli travaille également pour Analog Devices, une entreprise locale de semi-conducteurs).

Il n’a pas fallu longtemps pour que le sel commence à voler.

Nous n’allons pas serrer nos perles ici et prétendre que les grossièretés nous choquent (vous devriez voir les propres tweets de cet écrivain), mais il y a quelque chose à dire sur le temps, le lieu, le décorum et le comportement attendu des élus. En toute honnêteté, MacDonald a également été échauffé lors de la réunion, mais il n’a lancé son invective de « crème glacée » à Maselli qu’après qu’elle lui ait dit : « C’est une bonne chose que personne dans cette ville ne vous aime ou n’écoute ce que vous dites.

Nous pourrions également riposter dans ces circonstances.

Nous doutons qu’elle démissionne, mais ce qu’elle a fait, c’est verrouiller son compte Twitter, un signe certain que quelqu’un estime s’être comporté de manière appropriée dans cette affaire.

Nous ne nous attendrions pas à cela non plus. Lorsqu’un parti dirige une ville (ou un État tout entier dans ce cas), la responsabilité disparaît.

C’est la partie ironique. MacDonald était là, en partie, pour parler au nom des pompiers. Maselli a non seulement rejeté sa responsabilité envers cette circonscription, mais elle a ensuite demandé à la police de la sauver de cet homme méchant. Peut-être juste un peu hypocrite de sa part.

Hé, ce n’est pas juste… envers les tout-petits.

MDR. OK, nous pourrions ne pas y aller que loin, mais il est clair que quelque chose doit changer.

Et c’est pourquoi, lecteur Twitchy, nous partageons cet incident. Bien sûr, c’est une petite ville de 25 000 habitants. Bien sûr, personne n’a entendu parler de Lilia Maselli (et, espérons-le, ne le fera plus jamais). Mais même si de nombreux autres événements sismiques se produisent à Washington et dans le monde, chaque fonction publique en Amérique est importante.

Washington est un monstre. Mais si les gens prêtent une attention particulière à qui les représente au niveau local, élire de meilleures personnes que Maselli est une solution beaucoup plus facile et cela peut se produire dans tout le pays.

