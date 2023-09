Tu as oublié les Millies, Harry ? Quoi, même quand on avait une tapette astucieuse dans les coulisses ?

LE PRINCE HARRY doit être félicité pour son engagement envers les militaires blessés en Irak et en Afghanistan.

Il est certain qu’il a une réelle empathie avec leur sort et il ne fait aucun doute que les Jeux Invictus, qu’il a inspirés, sont une bonne chose.

Jeremy Clarkson rencontre le parachutiste Ben Parkinson, grièvement blessé en Afghanistan Crédit : News Group Newspapers Ltd.

Jeremy a également rencontré le prince Harry dans les coulisses du Sun’s Millies – mais le duc affirme désormais que les médias n’en ont pas fait assez pour les militaires. Crédit : Netflix

Mais je suis plutôt surpris d’entendre qu’il pense que les médias britanniques « n’ont pas couvert » le sort des soldats qui ont explosé ou qui ont été tués.

Parce que ce n’est pas du tout comme ça que je m’en souviens. . .

En 2006, je suis allé voir un parachutiste appelé Ben Parkinson dont la Land Rover avait écrasé une mine terrestre en Afghanistan.

Il avait perdu ses deux jambes, sa colonne vertébrale était tordue, on aurait dit qu’on lui avait fracassé le crâne avec une masse et il était dans le coma.

Et il était là, soigné dans une salle générale de l’hôpital Selly Oak de Birmingham.

J’ai été consterné et j’ai écrit une critique cinglante de la situation, que The Sun a décidé de publier.

Peu de temps après, un homme appelé Bryn Parry – malheureusement décédé plus tôt cette année – a fondé Help for Heroes dans le but de collecter 5 millions de livres sterling pour construire une piscine de physiothérapie dans le centre de rééducation militaire délabré du ministère de la Défense à Surrey.

En apprenant la nouvelle, j’ai organisé une fête et j’ai suggéré à des amis de frapper à la porte de cinq milliardaires, en leur demandant de donner un million de livres chacun.

Mais c’est un cadre du Sun qui a dit non.

Au lieu de cela, ils ont suggéré : « Si nous voulons sensibiliser l’opinion à ces soldats blessés, il vaudrait mieux que cinq millions de personnes fassent don d’une livre sterling. »

Le Sun a ensuite mis toutes ses forces derrière Help for Heroes, ce qui a aidé l’organisme de bienfaisance à collecter non pas 5 millions de livres sterling, mais 370 millions de livres sterling.

Et le soutien ne s’est pas arrêté là.

Le Sun a également organisé une soirée de remise de récompenses militaires étincelante, les Millies, où les militaires blessés pouvaient se mêler aux grandes stars et à la royauté.

Je suis étonné que le prince Harry ne s’en souvienne pas, car je me souviens très bien, une année, de m’être faufilé dans les coulisses avec lui avant le début de la soirée pour une tape astucieuse.

Crédit là où il est dû

Et ce n’était pas seulement The Sun.

Tous les journaux ont été remplis pendant des mois et des années de nouvelles sur les morts et les blessés.

Même la BBC était de la partie, nous apportant des tonnes d’images en direct de la ville de Wootton Bassett, dans le Wiltshire, où tout le monde sortait pour se tenir dans un sombre silence tandis que le tapis roulant de cercueils passait.

Le regretté Bryn Parry a fondé Help For Heroes – et The Sun a aidé à récolter des millions pour cette incroyable association caritative. Crédit : Getty

Je sais qu’Harry a un problème avec les médias.

Il s’est mis en tête que c’est la racine de tous les maux.

Mais il laisse visiblement cette rage obscurcir son jugement.

Et rien de bon ne peut en résulter.

Vois-le de cette façon.

J’ai un problème avec Harry.

Je n’aime pas beaucoup ce qu’il fait ces jours-ci.

Mais j’ai commencé cet article en accordant du crédit là où il était dû.

Harry devrait penser à faire la même chose.

LA GRÂCE SAUVEGARDE DU COKE

Des nouvelles INCROYABLES provenant des poumons du monde.

L’année dernière, l’exploitation forestière illégale dans certaines parties de la forêt amazonienne a chuté de 76 pour cent.

L’exploitation forestière illégale dans certaines parties de l’Amazonie a chuté grâce aux armées d’un baron de la cocaïne Crédit : Getty

Alors, quel est le responsable de cela ?

Les bûcherons ont-ils entendu parler de ces jeunes femmes aux cheveux roses jetant de la soupe sur des tableaux, puis ont-ils vu l’erreur de leur comportement ?

Ou y a-t-il eu une incroyable répression gouvernementale ?

‘Je n’ai pas peur. Le fait est que le baron local de la cocaïne n’aime pas ces gens qui piétinent ses récoltes avec des tronçonneuses et a ordonné à son armée privée forte de 2 000 hommes de les empêcher d’entrer.

Donc. Cocaïne. Cela vous rend ennuyeux à mourir, mais cela sauve la forêt tropicale.

APRÈS l’effondrement du contrôle aérien cette semaine, les compagnies aériennes étaient furieuses, affirmant qu’elles payaient une fortune pour le service et qu’elles devaient ensuite indemniser les passagers en cas de panne.

Une source du secteur de l’aviation aurait déclaré : « Il est difficile d’imaginer un secteur dans lequel quelque chose hors de votre contrôle se produit et où l’on s’attend à ce que vous payiez des millions. »

Euh, l’agriculture ?

Pas de Fury comme Paris – la dame est un KO

Je n’aime pas la boxe et je ne supporte pas les documentaires époustouflants sur les gens roses qui vivent en rose dans des maisons roses.

Mais j’ai toujours été un peu fasciné par Tyson Fury, alors j’ai décidé de regarder At Home With The Furys.

Paris Fury a montré sa force intérieure et sa franchise terre-à-terre dans le nouveau documentaire avec sa famille Crédit : Netflix

Et wow. Quel spectacle. J’ai tout fait en une seule séance.

Il s’agit de Tyson, bien sûr, du mode de vie des gitans et de la boxe également, mais il s’agit également de problèmes de santé mentale.

Ce n’est pas le genre de problèmes que les gens ont lorsque leur patron a été horrible.

Non, je veux dire de vrais problèmes de santé mentale. Sautes d’humeur. Fanatisme. Et les gouffres sombres et inexplicables du désespoir.

Il s’agit également de Morecambe qui, grâce à un excellent travail de drone, ressemble à St Tropez.

Et il s’agit des enfants de Tyson, qui semblent être à peu près aussi brillants que les enfants peuvent l’être.

J’ai tout aimé. Mais ce que j’aimais par-dessus tout, c’était sa femme, Paris.

J’ai été impressionné par de nombreuses personnes au fil des années, mais personne ne se rapproche de cette vision imposante de force intérieure et de simplicité terre-à-terre.

Il est difficile de comprendre comment elle vit cette vie avec cet homme.

Mais de temps en temps, on la voit le regarder alors qu’il envisage d’acheter un aéroport ou de partir en Islande sans raison et il est très évident que, malgré tout, elle l’adore absolument.

Ce n’est pas du montage. Je sais comment fonctionne le montage.

C’est la vraie affaire. C’est une sainte.

UN PEU D’APPEL TARD. . .

Une ANCIENNE députée conservatrice appelée Antoinette Sandbach n’est pas quelqu’un de très remarquable.

Mais pour une raison quelconque, un historien de l’Université de Cambridge a découvert que son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était impliqué dans la traite des esclaves.

Quelqu’un a découvert que l’un des lointains ancêtres de Benedict Cumberbatch avait tiré la flèche qui a touché l’œil du roi Harold. Crédit : Alamy

Cela doit inquiéter les producteurs de Who Do You Think You Are ? Crédit : Getty

Cela semble se produire assez souvent ces jours-ci.

Le pauvre vieux Benedict Cumberbatch traversait sa vie avec bonheur lorsque quelqu’un apprit que l’un de ses lointains ancêtres avait tiré la flèche qui a touché le roi Harold dans l’œil.

Et ça m’inquiète.

Combien de temps avant que quelqu’un décide que l’oncle de mon grand-oncle a coupé la tête d’Anne Boleyn ?

Cela doit inquiéter les producteurs de Who Do You Think You Are ?

Car qui va s’inscrire pour faire le spectacle alors qu’il y a un risque qu’ils découvrent que leur arrière-grand-père était à Auschwitz ?

Dans une tour de guet.

ULEZ EST FACILE À VAINCRE

Ainsi, les habitants de l’extérieur de Londres qui n’ont pas accès à une voiture moderne et coûteuse doivent désormais payer un million de livres de frais d’Ulez s’ils veulent traverser la ville pour voir leur grand-mère.

Naturellement, beaucoup de gens sont contrariés par cela et se déchaînent maintenant la nuit en brisant les caméras Ulez ou en pulvérisant de la peinture sur les objectifs.

C’est idiot. Vous vandalisez quelque chose pour lequel vous avez payé.

C’est comme détruire votre propre maison parce que vous n’aimez pas votre facture d’électricité.

Il vaut certainement mieux accepter que tout le système soit basé sur la plaque d’immatriculation de votre voiture.

Alors pourquoi ne pas simplement organiser un swapsie géant ?

Vous mettez la plaque de l’homme au n° 32 sur votre voiture et il prend la plaque du type au n° 68 et ainsi de suite.

Tout le système tomberait en panne. Et si vous aviez de la chance, vous pourriez trouver quelqu’un qui vous laisserait avoir FUKH4N.