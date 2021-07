Tu as mal mangé des biscuits au chocolat tout ce temps

Les amateurs de BISCUIT mangent des digestifs au chocolat à l’envers, ont découvert des scientifiques.

Les Boffins de l’Université d’Oxford disent que pour maximiser le goût de la friandise, nous devrions la manger côté chocolat vers le bas.

Crédit : Fonctionnalités Rex

De cette façon, l’enrobage de cacao entre en contact direct avec la langue où se trouvent la majorité des papilles gustatives.

Nous les croquons à l’envers parce que c’est plus attrayant visuellement, selon un nouveau rapport, et la même théorie s’applique également aux gâteaux Jaffa et aux pringles.

Charles Spence, gastrophysicien à l’université, a déclaré : « Nous sommes visuellement dominants, ce qui explique peut-être pourquoi nous optimisons l’expérience pour les yeux plutôt que pour la langue.

« Comme Apicius, l’ancien gourmand romain, l’a dit un jour: » Nous mangeons d’abord avec nos yeux. « »