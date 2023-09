TTRPG, jeux réels et plus d’actualités sur les jeux

« Baleiniers de l’enfer est un TTRPG original pour 2 à 5 joueurs et un guide. Il s’agit d’un jeu à parts égales d’horreur religieuse nautique et chrétienne. Les baleiniers maudits, envoyés en enfer pour leurs méfaits, se voient promettre le salut s’ils parviennent à tuer la redoutable Hellwhale, un monstrueux habitant de la mer Stygienne. Il utilise une version modifiée du système Belonging Outside Belonging pour piloter le jeu de rôle et donner la priorité au récit, mais déforme l’économie symbolique standard en incluant un méta-jeu de jeu au cœur de la mécanique. Les jetons sont accumulés grâce à un jeu de rôle, puis pariés sur un tableau dans l’espoir d’en collecter suffisamment pour faire battre le cœur de la baleine infernale, attirant ainsi le Léviathan pour la rencontre finale.

« Violation de la coque Vol. 1 de l’éditeur Anodyne Printware est une anthologie d’aventures et de suppléments massive compatible avec le nouveau Vaisseau mère RPG d’horreur de science-fiction 1ère édition. Cette collection éclectique de tout nouveaux scénarios de science-fiction, d’outils GM, de monstres et bien plus encore sert également de cadre de campagne bac à sable complet : tissant sans effort des one-shots percutants dans des épopées multi-sessions.

« Le soleil est un bec Bunsen et le temps extérieur varie du glacial à l’arctique, voire mortel en cas d’exposition ; généralement ce dernier. Les seuls endroits pouvant contenir des vies humaines sont les tavernes à huile : d’immenses cabanes reliées entre elles où les gens vivent ensemble et brûlent de l’huile sur un démon capturé pour se réchauffer. Les impôts sont élevés. Les règles sont peu nombreuses, mais durement appliquées. Vous incarnez un aventurier, l’une des lignes intraveineuses vivantes de n’importe quelle taverne. Grâce à la déformation dimensionnelle, le modeste aventurier de la taverne vole la nouvelle huile nécessaire pour maintenir la taverne allumée dans le Pléroréalisme.

« Projet ECCO est un jeu de voyage dans le temps et d’horreur cosmique, un jeu de journalisation solo avec une touche d’originalité. Voyagez dans le temps à travers les pages d’un agenda, en écrivant et en marquant les dates en fonction des invites au fur et à mesure, créant finalement un artefact de vos voyages dans le temps. Vous travaillez pour la mystérieuse organisation connue uniquement sous le nom de L’agence chargé de suivre une entité chronophage tout au long d’une année entière.

En fin de compte, allez-vous détruire l’Entité ? Oserez-vous interroger l’Agence ? Pouvez-vous vous retrouver ?

« Ce navire n’est pas une mère est un TTRPG d’horreur de science-fiction innovant basé sur des cartes dans lequel vous faites la course contre un deck en constante diminution pour vous sauver, vous et vos amis, de la qualité de spaaaace, absolument tout essaie de vous tuer. C’est comme ressentir Redouter et a été conçu pour jouer à des modules de jeux comme Vaisseau mère d’une manière plus narrative et centrée sur l’histoire.

« FRACASSER. est le dernier jeu des esprits créatifs qui vous ont valu une nomination ENnie Étherscope. Apportant le concept de conception de jeux asymétriques au genre des super-héros, FRACASSER est un jeu dans lequel chaque personnage a ses propres règles et systèmes, et chaque héros est véritablement super.

« Un donjon de 22 niveaux. »

« Variole est un supplément pour le Chasse TTRPG par Gila RPGs. Vous y trouverez une nouvelle aventure à compléter pour votre ordre chevaleresque condamné. Le monde au-delà de la forêt est envahi par la peste. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’atteigne vos portes. De nouveaux serments ont été prêtés et le caveau a de nouveau été pillé dans l’espoir d’arrêter cette maladie ravageuse… »

« Un nouveau druidique Domaine de l’effroi informé par le folklore allemand et celtique et l’horreur populaire rurale. Découvrez le secret du mystérieux Erlking et des cultes forestiers qui le vénèrent, ou découvrez le côté obscur de la religion qui l’insulte. Un Domain of Dread entièrement développé utilisant le format de Guide de Van Richtenavec une carte, des colonies, des habitants, des graines d’aventure et bien plus encore.

« Méchant Ouest est un cowboy paranormal PBtA [Powered by the Apocalypse] jeu mettant en vedette cinq monstres surnaturels classiques jouables (y compris des vampires, des bêtes-garous et des sorcières), plus de deux cents mouvements, un outil de suivi de réputation pour savoir si votre personnage est considéré comme un hors-la-loi dangereux ou un citadin innocent, et bien plus encore ! »

« Détecter ou mourir est un jeu de rôle sur table mêlant empirisme néo-noir, détectives instables et mort et résurrection totales de l’ego, fortement inspiré de Disco Elysée et La fiancée de Barbe Bleue. Les joueurs du Détective jouent chacun le rôle d’une partie de l’esprit du Détective, en conversation avec le MJ qui agit en tant que Monde : l’Affaire, les autres personnages et le passé incontournable du Détective. Utilise un système PbtA fortement modifié.