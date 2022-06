TTC peut-il convaincre les passagers qu’il est réellement sûr ?

Il y a quelques années, si vous demandiez à un étranger dans une rue de Toronto de décrire la TTC, il vous dirait probablement lent et peu fiable. Si vous leur posiez la même question aujourd’hui, ils diraient peut-être dangereux. Il n’est pas difficile de discerner pourquoi. Au cours des derniers mois et au milieu d’un achalandage historiquement faible, l’agence de transport en commun de la ville a été liée dans l’esprit du public à une litanie d’événements horribles.

Par exemple, à la fin de la semaine dernière, dans l’extrême ouest de la ville, un homme a mis le feu à une femme dans un bus de la TTC lors d’une attaque présumée motivée par la haine. (Un homme de 33 ans a été arrêté et accusé de tentative de meurtre peu de temps après.) Lundi à Scarborough, un chauffeur de bus de la TTC en service a frappé et tué un piéton – un homme qui a été déclaré mort sur les lieux. Début avril, un jeune homme a été abattu devant la gare de Sherbourne.

Plus tard ce mois-là, une femme en a poussé une autre sur les voies du métro à Yonge et Bloor. La victime a survécu en se cachant dans un vide sanitaire sous le rebord du quai du métro.

Plus tard, elle a poursuivi la TTC pour un million de dollars de dommages et intérêts pour avoir prétendument omis de la protéger. Dans son mémoire en défense, la TTC a semblé blâmer la victime pour sa propre expérience de mort imminente en faisant valoir qu ‘«elle connaissait ou connaissait (l’agresseur présumé) et n’a pas réussi à se retirer d’une situation de danger potentiel, à utiliser l’assistance aux passagers alerter ou prendre toute autre mesure pour informer la TTC ou d’autres clients sur la plate-forme. »

Fait remarquable, la déclaration de la défense de la TTC a également fait allusion au fait que la victime était « seule » au moment de l’attaque, ce qui implique qu’il est dangereux pour une personne – dans ce cas une femme – de prendre le métro seule.

En réalité — et, oui, même à la place des événements récents — il n’est pas dangereux pour quiconque à Toronto de prendre le métro seul. Il n’est pas dangereux de prendre le métro, l’autobus ou le tramway, point final.

Après tout, selon un rapport de juin du PDG de la TTC, bien que les «infractions» contre les clients aient augmenté d’environ 10% au cours des trois premiers mois de 2022 par rapport aux trois derniers mois de 2021, elles sont toujours extrêmement rares. Au premier trimestre 2022, « les infractions contre les clients étaient de 1,43 pour un million d’embarquements ». Un sur un million. J’aime ces probabilités.

Il est également important de noter que même si les attaques violentes contre les passagers relèvent du terme générique « infractions », toutes les infractions ne sont pas violentes. Beaucoup sont verbaux. En d’autres termes, votre chance d’être violemment attaqué sur le TTC est probablement encore inférieure à 1,43 par million de trajets.

Ce n’est pas le cas si vous êtes un employé du service. Selon le même rapport, au premier trimestre 2022 (c’est-à-dire les trois premiers mois de l’année), « le nombre d’infractions contre les employés était de 7,0 pour 100 employés. Cela représente une augmentation de 22 % par rapport au quatrième trimestre 2021 et une augmentation de 0,5 % par rapport à la même période l’an dernier. » Sept sur 100. Je n’aime pas ces probabilités. (Je suppose que les employés de la TTC non plus.)

Cette confrontation avec la réalité n’a pas pour but d’atténuer ou d’écarter les événements troublants de ces derniers mois. Mais lorsqu’il s’agit d’incidents de violence anormaux sur la TTC, la solution pour les prévenir – s’il en existe une – nécessite un pouvoir, des fonds et des connaissances auxquels aucun système de transport en commun n’a accès. Il n’est pas dans la capacité de la TTC de fournir des logements et des soutiens aux personnes en crise de santé mentale et des programmes sociaux pour les jeunes impliqués dans des activités criminelles. Mais c’est dans la capacité du gouvernement. Ou ça devrait l’être.

Et en parlant de gouvernement, si des dirigeants comme le premier ministre Doug Ford aiment vraiment les métros autant qu’ils le prétendent, ils devraient les emprunter plus souvent – et le faire savoir au public.

Les chefs de gouvernement qui vantent l’importance du transport en commun pour l’avenir de l’économie de Toronto et de son environnement devraient faire leur part pour réduire la stigmatisation liée à la TTC et s’y mettre pour changer. (Il n’y a pas de plus grande approbation du transport en commun que de voir quelqu’un choisir de le prendre quand il n’y est pas obligé.)

Cela ne cessera jamais de m’étonner que tant de conseillers municipaux de Toronto qui ont voté en mars pour autoriser l’expiration du mandat de masque à l’échelle de la ville – probablement parce qu’ils pensaient qu’il était sûr de s’aventurer dans un monde sans masque – continuent de débattre lors des réunions du conseil municipal via diffuser en direct depuis le confort de leur bureau à domicile.

Si les dirigeants de la ville veulent que davantage de personnes utilisent les transports en commun pour se rendre au cœur de Toronto – que ce soit pour atteindre les objectifs climatiques audacieux de la ville, pour stimuler la circulation piétonnière et l’économie dans le centre-ville ou pour éviter les embouteillages les jours de match – ils devraient montrer l’exemple et montrer au monde qu’ils prennent la chose eux-mêmes. J’entends dire qu’il y a de fortes chances que le voyage se déroule sans incident.

