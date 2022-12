TSMC va augmenter son investissement en Arizona à 40 milliards de dollars avec une deuxième usine de puces à semi-conducteurs

Le président américain Joe Biden arrive pour parler de la reconstruction de la fabrication américaine grâce au CHIPS and Science Act lors de l’inauguration de la nouvelle usine de fabrication de semi-conducteurs Intel près de New Albany, Ohio, le 9 septembre 2022.

Le président Joe Biden se joint mardi au fondateur de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. pour annoncer l’ouverture d’une deuxième usine de puces en Arizona, portant l’investissement de la société dans l’État de 12 à 40 milliards de dollars.

La société annoncera également qu’elle produira des puces plus avancées techniquement que celles initialement proposées. L’investissement de TSMC est l’un des plus importants investissements étrangers de l’histoire des États-Unis et le plus important de l’État de l’Arizona.

Les puces semi-conductrices sont utilisées dans tout, des ordinateurs et smartphones aux voitures, micro-ondes et appareils de soins de santé. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière la dépendance des États-Unis à l’égard des fabricants chinois, car les blocages ont entraîné une pénurie mondiale de puces de haute technologie.

Biden a promulgué la loi CHIPS and Science Act début août, allouant des milliards pour inciter les fabricants à produire les puces largement utilisées au niveau national. La loi comprend 52,7 milliards de dollars en prêts, subventions et autres incitations ainsi que des milliards de dollars supplémentaires en crédits d’impôt pour encourager les investissements dans la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.

Une fois les usines TSMC ouvertes, elles produiront suffisamment de puces pour répondre à la demande annuelle des États-Unis, 600 000 plaquettes par an, selon Ronnie Chatterji, directeur adjoint par intérim du Conseil économique national pour la politique industrielle qui supervise la mise en œuvre de CHIPS.

“C’est le fondement de notre électronique personnelle, et aussi l’avenir de l’informatique quantique et de l’IA”, a déclaré Chatterji. “A grande échelle, ces deux [factories] pourrait répondre à l’ensemble de la demande américaine de puces américaines lorsqu’elles seront terminées. C’est la définition de la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Nous n’aurons à compter sur personne d’autre pour fabriquer les puces dont nous avons besoin.”

“L’adoption de la CHIPS and Science Act a été absolument essentielle pour fournir la certitude à long terme à des entreprises comme TSMC d’étendre leur empreinte et d’étendre leur engagement aux États-Unis”, a déclaré Brian Deese, directeur du Conseil économique national.

L’objectif de la législation était de stimuler l’investissement privé dans la fabrication de puces. Les PDG d’entreprises qui bénéficieront de la production de puces aux États-Unis, comme Pomme PDG Tim Cook, Micron PDG Sanjay Mehrotra et Nvidia Le PDG Jensen Huang sera également présent.

“Qu’il s’agisse de véhicules électriques ou d’électronique grand public, les PDG des grandes entreprises prennent des décisions sur leurs plans dans les 18 à 24 mois à venir”, a déclaré Deese. “La construction aux États-Unis leur donne également plus de confiance pour opérer.”

Biden visite la première usine de Phoenix qui devrait commencer à produire des puces d’ici 2024. Elle devait initialement produire des puces de 5 nanomètres, mais va maintenant créer des puces de 4 nanomètres. La deuxième usine ouvrira en 2026 et produira des puces de 3 nanomètres, les puces les plus avancées actuellement disponibles.

L’ouverture des usines contribuera davantage à stimuler l’économie de l’Arizona qui a été durement touchée par la pandémie. Phoenix avait un taux de chômage de 6,5% en 2020 lorsque plus de 9 000 habitants de la ville ont déposé leur bilan. Le taux de chômage de Phoenix est depuis tombé à 3,2 %. L’économie de l’État a augmenté de 6,3% en 2021, la plus élevée en 16 ans.