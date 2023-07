TSMC repousse le lancement de son usine en Arizona à 2025

Les plans initiaux de TSMC pour sa fonderie de semi-conducteurs en Arizona étaient de commencer à produire en masse des puces l’année prochaine. Cependant, la société vient d’annoncer un retard : « Nous nous attendons à ce que le calendrier de production de la technologie de procédé N4 soit repoussé à 2025 », a déclaré le président de TSMC, Mark Liu, à Nikkei Asia. Notez que « N4 » est l’un des nœuds 4 nm de TSMC.

Le problème est le manque d’ouvriers et de techniciens qualifiés en nombre suffisant pour emménager et installer l’équipement de pointe utilisé dans la fonderie. TSMC envoie des techniciens de ses usines à Taiwan pour aider à la configuration.

TSMC construit également une deuxième usine en Arizona, qui produira des puces de 3 nm. Après un investissement initial de 12 milliards de dollars, un investissement supplémentaire de 40 milliards de dollars a été annoncé par le président Biden et Tim Cook.

En raison d’un ralentissement du marché de l’électronique grand public, TSMC prévoit désormais une baisse de 10 % de son chiffre d’affaires en année pleine par rapport à 2022. Cela survient après avoir annoncé sa première baisse trimestrielle de son bénéfice net depuis 2019.

Du bon côté, la société est un partenaire de fabrication clé pour les fabricants de GPU Nvidia et AMD. C’est le seul fabricant de certains de leurs produits les plus populaires, les accélérateurs d’IA, à une époque où l’IA est ajoutée à toutes sortes de produits par de nombreuses entreprises. TSMC a également de nombreuses commandes de chipsets à venir pour la prochaine génération d’iPhone et de Mac.

