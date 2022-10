Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited au parc scientifique de Hsinchu. Les actions du plus grand fabricant de puces au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ont augmenté de 5% mercredi matin en Asie après que Morgan Stanley a recommandé le titre.

Pendant ce temps, les tendances séculaires de la 5G, de l’intelligence artificielle des objets et des véhicules électriques – qui ont besoin de semi-conducteurs – ne s’inversent pas, a ajouté la banque.

Les actions de puces telles que TSMC, GlobalWafers Company et MediaTek sont à des valorisations minimales après une correction rapide du marché, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

“Nous prévoyons une reprise du cycle des semi-conducteurs au 2S23 et suggérons de rechercher les bonnes affaires dans les actions de qualité dès maintenant. TSMC est notre premier choix”, a déclaré la banque d’investissement dans une note de mardi. Il a caractérisé TSMC comme “le catalyseur de la technologie future”.

Une reprise des puces sera également soutenue par la baisse des prix des produits technologiques et de la logistique, la réouverture des économies – en particulier en Chine, et une augmentation plus lente de la capacité de production des fonderies, ont écrit les analystes.

Les investisseurs devraient donner la priorité aux investissements dans les leaders de l’industrie ayant un pouvoir de fixation des prix, ceux qui ont des histoires de croissance séculaire et les entreprises qui bénéficieront de la localisation des semi-conducteurs en Chine, indique la note. Les actions de croissance séculaires sont celles qui ont une valeur à long terme et qui ne dépendent pas autant des conditions économiques actuelles.