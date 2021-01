TAIPEI: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) «accélère» les produits liés à l’automobile par le biais de ses fabs de wafers et redistribue la capacité des wafers, a déclaré la société jeudi, dans un contexte de pénurie mondiale de puces automobiles.

Les constructeurs automobiles du monde entier ferment leurs chaînes de montage en raison de la pénurie, qui dans certains cas a été exacerbée par les actions de l’ancienne administration américaine contre les usines de puces chinoises.

La ministre taïwanaise de l’Économie a déclaré mercredi que les principaux fabricants de puces taïwanais étaient prêts à donner la priorité aux approvisionnements des constructeurs automobiles, après avoir rencontré des cadres supérieurs de l’entreprise, y compris de TSMC.

Dans un communiqué, TSMC a déclaré qu’il abordait les «défis» de l’approvisionnement en puces comme leur priorité absolue.

«La chaîne d’approvisionnement automobile est longue et complexe et nous avons travaillé avec nos clients automobiles et identifié leurs besoins critiques», a déclaré le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde.

«TSMC expédie actuellement ces produits automobiles critiques par le biais de ses usines de fabrication de plaquettes. Alors que notre capacité est pleinement utilisée pour répondre à la demande de tous les secteurs, TSMC réaffecte sa capacité de wafers pour soutenir l’industrie automobile mondiale. »

En 2020, les puces automatiques ne représentaient que 3% des ventes de TSMC, les smartphones à la traîne 48% et 33% pour les puces hautes performances.

Au quatrième trimestre, les ventes de puces automobiles TSMC ont bondi de 27% par rapport au trimestre précédent, mais ne représentaient toujours que 3% des ventes globales.

La question est devenue diplomatique, le ministre allemand de l’Économie Peter Altmaier ayant écrit à son homologue taïwanais Wang Mei-hua pour lui demander de l’aide pour y remédier.

Wang a déclaré que les autres sociétés dont elle avait rencontré les dirigeants appartenaient à United Microelectronics Corp (UMC), Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp et Vanguard International Semiconductor Corp.

Le co-président d’UMC, Jason Wang, s’exprimant lors d’un appel d’investisseurs mercredi soir, a déclaré que leurs usines fonctionnaient également à un taux d’utilisation de 100% et qu’elles essayaient de remédier à la pénurie de puces automobiles.

«Il est difficile d’augmenter la capacité. Il s’agit plus de redéfinir les priorités. Donner la priorité au marché automobile, nous espérons donc pouvoir soulager une partie de la pression », a-t-il déclaré.

«Une partie de l’augmentation de capacité proviendra de l’amélioration de la productivité et pour ceux-ci, la priorité sera probablement attribuée à l’automobile à l’heure actuelle.»

Le directeur financier d’UMC, Chitung Liu, a ajouté que l’engagement de l’entreprise envers ses clients non automobiles «ne changera pas».

UMC ne divise pas les détails des puces automatiques en termes de contribution aux revenus ou de leur part de production.

La société a refusé de commenter la rencontre avec le ministre Wang.

La pénurie a affecté Volkswagen, Ford Motor Co, Subaru Corp, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co Ltd, Fiat Chrysler Automobiles et d’autres constructeurs automobiles.