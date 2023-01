Tsai de Taïwan visite la base alors que la Chine proteste contre le passage des navires américains

CHIAYI, Taïwan (AP) – Le président taïwanais Tsai Ing-wen s’est rendu vendredi dans une base militaire pour observer des exercices tandis que son rival chinois protestait contre le passage d’un destroyer de la marine américaine dans le détroit de Taïwan, alors que les tensions entre les parties ne montraient aucun signe d’apaisement dans le nouveau année.

Pékin revendique l’autonomie de Taiwan en tant que territoire chinois devant être placé sous son contrôle par la force si nécessaire, et proteste régulièrement contre le passage de navires de guerre américains et étrangers dans le détroit de Taiwan, l’une des voies navigables les plus fréquentées au monde.

La visite de Tsai à la base du comté central de Chiayi intervient alors que Taïwan cherche à renforcer ses défenses contre la menace croissante de la Chine. Cela comprend l’expansion de l’industrie nationale de la construction navale et de l’armement, l’achat de plus d’armes défensives aux États-Unis et l’extension de l’exigence de service national pour tous les hommes de quatre mois à une année complète à partir de 2024.

En plus d’observer l’exposition d’un bataillon d’infanterie mécanisée de l’armée, Tsai a visité la quatrième escadre de chasse tactique de l’armée de l’air, dont les pilotes sont en grande partie responsables de l’interception des avions militaires chinois s’approchant de la ligne médiane du détroit de Taiwan.

“Je voudrais réitérer que les activités continues de l’Armée populaire de libération (autour de Taiwan) ne sont d’aucune utilité pour les relations inter-détroit ni pour la paix et la stabilité de la région”, a déclaré Tsai.

“Alors que nous sommes confrontés à l’expansion de l’autoritarisme, nous ne pouvons que renforcer les capacités de combat et la ténacité du pays pour garantir notre sécurité et nos intérêts nationaux”, a déclaré Tsai.

Pendant ce temps, la Chine a accusé les États-Unis d’avoir “publiquement médiatisé” le passage jeudi du destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Chung-Hoon à travers le détroit, ajoutant que ses forces surveillaient le navire tout le temps.

“Le commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération de Chine a organisé des troupes pour surveiller tout le passage du navire américain et était pleinement conscient de toutes ses actions”, a déclaré le porte-parole du commandement, le colonel Shi Yi, dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Les États-Unis disent que le détroit est des eaux internationales au-delà de la mer territoriale de tout État côtier.

« Le transit de Chung-Hoon par le détroit de Taiwan démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert. L’armée américaine vole, navigue et opère partout où le droit international le permet », a déclaré la 7e flotte basée au Japon dans un communiqué.

Les tentatives de la Chine d’intimider militairement Taïwan ont atteint de nouveaux sommets ces derniers mois, faisant craindre à Washington que Pékin se rapproche de l’usage de la force. Cela a inclus le tir de missiles dans la mer et l’envoi d’avions et de navires à travers la ligne de démarcation dans le détroit de Taiwan en août en réponse à une visite sur l’île de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Le mois dernier, il a envoyé un record de 71 avions et sept navires vers Taïwan dans une démonstration de force de 24 heures après avoir exprimé sa colère contre les dispositions relatives à Taïwan dans un projet de loi annuel sur les dépenses de défense des États-Unis.

Taijing Wu, l’Associated Press