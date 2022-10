Tsai de Taïwan dit qu’il ne reculera pas devant l’agression chinoise

TAIPEI, Taïwan (AP) – Taïwan ne reculera pas face aux “menaces agressives” de la Chine, a déclaré mardi le président de la démocratie insulaire autonome Tsai Ing-wen, comparant la pression croissante de Pékin à l’invasion de l’Ukraine par la Russie .

Les commentaires de Tsai font suite à la conclusion du congrès de deux décennies du Parti communiste chinois au cours duquel il a renforcé sa menace de longue date d’annexer l’île qu’il considère comme son propre territoire par la force si nécessaire.

Le parti a ajouté une ligne dans sa constitution sur “l’opposition et la dissuasion résolues” à l’indépendance de Taiwan “en mettant résolument en œuvre la politique” un pays, deux systèmes “”, la formule par laquelle il envisage de gouverner l’île à l’avenir.

Le schéma directeur a déjà été mis en place dans l’ancienne colonie britannique de Hong Kong, qui a vu son système démocratique, ses libertés civiles et son indépendance judiciaire décimées.

S’adressant à un rassemblement international d’activistes pro-démocratie à Taipei, Tsai a déclaré que les démocraties et les sociétés libérales étaient confrontées au plus grand nombre de défis depuis la guerre froide.

« L’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie en est un parfait exemple. Cela montre qu’un régime autoritaire fera tout ce qu’il faut pour parvenir à l’expansionnisme », a déclaré Tsai.

« Le peuple taiwanais n’est que trop familier avec une telle agression. Ces dernières années, Taïwan a été confronté à des menaces de plus en plus agressives de la part de la Chine », a-t-elle déclaré, citant parmi elles l’intimidation militaire, les cyberattaques et la coercition économique.

La menace chinoise croissante a suscité des appels à Taïwan pour des investissements supplémentaires dans la défense et un allongement de la durée du service national exigé de tous les hommes taïwanais.

“Cependant, même sous des menaces constantes, le peuple de Taiwan n’a jamais reculé devant les défis” et s’est battu pour lutter contre les forces autoritaires qui cherchent à saper leur mode de vie démocratique, a déclaré Tsai.

Tsai s’exprimait lors de la cérémonie d’ouverture du comité directeur du Mouvement mondial pour la démocratie, présidé par la lauréate du prix Nobel de la paix 2021, Maria Ressa.

Taïwan et la Chine se sont séparés au milieu de la guerre civile en 1949 et Taipei bénéficie d’un fort soutien militaire et politique américain, malgré l’absence de liens militaires formels.

Bien qu’il n’ait que 14 alliés diplomatiques officiels, Taïwan bénéficie du soutien croissant de grandes nations, dont le Japon, l’Australie, les États-Unis, le Canada et toute l’Europe.

Une récente visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a provoqué la colère de Pékin, qui a répondu par des exercices militaires considérés comme une répétition d’un blocus de l’île.

Lundi, Tsai a rencontré une délégation parlementaire allemande axée sur les droits de l’homme, qui s’est dite préoccupée par la manière dont Taïwan gérerait les menaces de la Chine.

“Taiwan fait vraiment face à des menaces militaires”, a déclaré le chef de la délégation, Peter Heidt. « Du point de vue de l’Allemagne, les changements au statu quo inter-détroit, s’il y en a, doivent être basés sur des moyens pacifiques. De plus, ces changements doivent être apportés après que les deux parties sont parvenues à un consensus. »

Mardi également, le Premier ministre taïwanais You Si-kun rencontrait le législateur ukrainien Kira Rudik et le politicien lituanien Zygimantas Pavilionis. Taïwan a fermement condamné l’invasion russe et au moins un citoyen taïwanais se serait battu avec les forces ukrainiennes.

Le conflit ukrainien a attiré une nouvelle attention sur si et quand la Chine pourrait lancer une action militaire contre Taïwan, étant donné qu’une solide majorité de Taïwanais rejettent les appels de Pékin à une “réunification pacifique”.

Une invasion à grande échelle à travers le détroit de Taiwan, large de 160 kilomètres (100 milles), reste une perspective décourageante pour la Chine malgré sa récente expansion militaire massive, en particulier dans ses forces navales et de missiles.

Cependant, l’obtention par le dirigeant chinois Xi Jinping d’un nouveau mandat de cinq ans a amené certains observateurs à spéculer sur le fait qu’il pourrait envisager d’accélérer le calendrier de mise de Taiwan sous le contrôle de la Chine.

Parmi les changements de personnel au congrès chinois qui s’est achevé samedi, le général He Weidong a été élevé au rang de deuxième vice-président de la Commission militaire centrale. Il était auparavant à la tête de l’Eastern Theatre Command, qui serait principalement responsable des opérations contre Taïwan en cas d’éclatement des hostilités.

___

The Associated Press