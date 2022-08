Tsai de Taïwan dit que sa détermination à se défendre ne peut être ébranlée

TAIPEI, Taïwan (AP) – La présidente de Taïwan a invoqué un conflit armé de 1958 comme exemple de la détermination de l’île à se défendre alors qu’elle rencontrait mardi davantage de visiteurs étrangers au milieu des tensions les plus élevées avec la Chine depuis des décennies.

Les chercheurs américains en politique et les législateurs japonais sont les dernières délégations en visite, quelques semaines seulement après que la Chine a réagi à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan en organisant des exercices militaires à grande échelle comprenant des tirs de missiles au-dessus de l’île et l’envoi de navires à travers la ligne médiane du détroit de Taïwan. .

La Chine revendique Taïwan autonome comme son propre territoire, à prendre par la force si nécessaire, et considère les visites étrangères de haut niveau sur l’île comme une ingérence dans ses affaires et une reconnaissance de facto de la souveraineté taïwanaise.

S’adressant à des chercheurs en politique du groupe de réflexion Hoover Institution de l’Université de Stanford, le président Tsai Ing-wen a évoqué la deuxième crise du détroit de Taiwan en 1958, un conflit au cours duquel l’armée chinoise a mené des bombardements prolongés dans les îles périphériques de Kinmen et Matsu à Taiwan.

Tsai a déclaré que les militaires et les civils travaillaient alors ensemble pour protéger Taiwan.

“Cette bataille pour protéger notre patrie a montré au monde qu’aucune menace d’aucune sorte ne pouvait ébranler la détermination du peuple taiwanais à défendre sa nation, pas dans le passé, pas maintenant et pas dans le futur”, a-t-elle déclaré. “Nous aussi montrerons au monde que le peuple de Taiwan a à la fois la détermination et la confiance nécessaires pour sauvegarder la paix, la sécurité, la liberté et la prospérité pour nous-mêmes.”

Tsai a déclaré plus tard aux législateurs japonais qu’une agression contre Taiwan aurait un impact majeur sur toute la région indo-pacifique.

À la tête de la délégation japonaise se trouvait Keiji Furuya, un ultra-conservateur qui dirige un groupe de parlementaires Japon-Taiwan.

Furuya a critiqué les exercices militaires de la Chine au cours des dernières semaines dans son discours avant sa rencontre avec Tsai.

« Les actions de la Chine sont inacceptables envers les peuples japonais et taïwanais qui partagent des valeurs en matière de démocratie, de libertés, d’état de droit et de droits de l’homme. Nous nous opposons à ce type de menace de la Chine », a-t-il déclaré.

Furuya a également déclaré que “ce qui est le plus important, c’est que Taïwan coopère étroitement avec la communauté internationale avec le Japon et les États-Unis au centre pour réprimer complètement les tentatives de la Chine de changer le statu quo”.

Lundi, Tsai a rencontré le gouverneur de l’État de l’Indiana, venu discuter de la coopération commerciale et universitaire avec les institutions taïwanaises sur la question des semi-conducteurs, une industrie dans laquelle Taïwan domine à l’échelle mondiale.

Une délégation d’anciens responsables de la défense japonaise et une délégation du Congrès américain qui a suivi Pelosi se sont également rendues à Taiwan récemment.

Huizhong Wu, Associated Press