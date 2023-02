Tsai de Taïwan accueille l’amiral américain à la retraite pour les pourparlers avec la Chine

TAIPEI, Taïwan (AP) – Le président taïwanais Tsai Ing-wen a accueilli jeudi l’ancien chef du Commandement indo-pacifique américain, qui avait averti que l’île pourrait faire face à une invasion de la Chine cette décennie, alors que le continent augmente la pression sur lui-même -île gouvernante.

L’amiral à la retraite Phil Davidson, accompagné d’un groupe comprenant des collègues du groupe de réflexion américain National Bureau of Asian Research, est arrivé lundi dans la capitale Taipei à la suite d’une série de visites de délégués à Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire, depuis les tensions. avec le continent a culminé en août avec la visite de la présidente américaine de l’époque, Nancy Pelosi.

« Je suis ici pour écouter et apprendre de nos hôtes ; jusqu’à présent, j’ai fait les deux », a-t-il déclaré. “Je suis impatient de poursuivre nos discussions avec la présidente Tsai aujourd’hui et d’entendre ses points de vue sur l’environnement de sécurité et ses perspectives sur les relations américano-taïwanaises.”

L’Armée populaire de libération de Chine a intensifié sa pression sur Taïwan au cours des dernières années, envoyant des navires de la marine et des avions de combat près de l’île.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré mardi que 20 avions chinois avaient franchi la ligne centrale dans le détroit de Taiwan – une zone tampon non officielle de longue date entre les parties, qui s’était séparée pendant une guerre civile en 1949. Il a envoyé 14 autres avions dans l’espace aérien voisin.

Un jour plus tard, le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que 17 avions chinois avaient franchi la ligne médiane mercredi, avec un total de 23 avions envoyés pour survoler l’île.

“Face à l’expansion de l’autoritarisme, Taïwan doit renforcer notre capacité à nous défendre”, a-t-elle dit, pointant la prochaine prolongation du service militaire obligatoire qu’elle venait d’annoncer en décembre.

Tsai a remercié Davidson jeudi pour sa contribution à la “sécurité du détroit de Taiwan”.

Davidson, alors qu’il était toujours à la tête du Commandement indo-pacifique américain, avait averti que les revendications de la Chine sur Taiwan constituaient une menace croissante et tangible.

“Taïwan est clairement l’une de leurs ambitions d’ici là, et je pense que la menace est manifeste au cours de cette décennie – en fait, dans les six prochaines années”, a-t-il déclaré au Comité sénatorial des forces armées en 2021.

Il a clarifié cette remarque alors qu’il se trouvait au Japon juste avant sa visite à Taïwan, affirmant que le scénario ne serait pas nécessairement une guerre totale.

“Dans mon esprit, cela peut être beaucoup moins qu’une invasion totale. L’une d’entre elles serait les menaces pesant sur les îles périphériques, et je pense que c’est un grave problème de sécurité pour Taiwan », a-t-il déclaré au Japan Times.

Le producteur vidéo senior d’AP, Johnson Lai, a contribué à ce rapport.

Huizhong Wu, Associated Press