Tsahal sur le point de vaincre le Hamas à Khan Yunis

L’armée israélienne est sur le point de vaincre le Hamas à Khan Yunis, et certains estiment que la capacité du groupe terroriste à combattre en tant que force collective efficace pourrait être brisée d’ici quelques semaines ou moins.

Dans l’état actuel des choses, près de trois des quatre bataillons de Khan Yunis (les quatre bataillons représentant à l’origine environ 4 500 combattants) sont déjà presque battus.

Les bataillons nord et est de Khan Yunis sont déjà battus, selon Tsahal, tandis que le bataillon sud est sur le point d’être démantelé.

Même le bataillon Khan Yunis de l’ouest, qui était considéré jusqu’à la semaine dernière comme la force la plus résistante du Hamas à Gaza, a montré ces derniers jours des signes d’effondrement.

Le commandant de la Division 98, Dan Goldfuss, à Khan Yunis, le 29 janvier 2024 (crédit : UNITÉ DU PORTE-PAROLE DE Tsahal)

Le déficit du Hamas en chiffres

Sur les 4 500 combattants originels du Hamas, 2 700 ont été tués, plus de 1 000 au corps à corps et plus de 1 700 par des chars, de l’artillerie ou des attaques aériennes.

Outre les attaques contre les forces terroristes du Hamas, Tsahal a frappé 3 320 cibles et 400 puits de tunnel à Khan Yunis, dont 150 ont été détruits.

Cela signifie que les deux tiers des forces du Hamas à Khan Yunis ont été tués, ainsi que de nombreux autres blessés, laissant les forces du Hamas dans la « capitale » du sud de Gaza encore plus délabrées que le groupe terroriste dans son ensemble dans l’ensemble de la bande de Gaza où le pourcentage de tués est de 20 à 30 % et même le pourcentage de forces hors service est de 48 à 60 %.

Tous ces progrès ont lieu malgré le fait que Tsahal n’a commencé à envahir Khan Yunis que début décembre et a passé environ un mois fin décembre-début janvier avec des progrès plus lents.

De nouveaux progrès à Khan Yunis en général, et en particulier dans l’ouest de Khan Yunis la semaine dernière, ont été rendus possibles en partie par un changement révolutionnaire dans la stratégie de Tsahal pour faire face à la menace des tunnels.

Lorsque le brigadier de Tsahal. Le général Dan Goldfus a présenté sa stratégie à un groupe fermé de médias plus tôt dans la bataille pour Khan Yunis. La stratégie consistait d’abord à gagner la bataille en surface, puis à demander lentement aux équipes d’ingénierie de faire sauter les tunnels souterrains du Hamas pendant que l’armée découvrait et les a inspectés.

Souvent, seuls des robots et tout au plus un petit nombre de soldats pénétraient dans de nombreux tunnels.

L’idée originale était de réduire les risques pour les forces de Tsahal de tomber dans un piège souterrain.

Plus tard, Tsahal a commencé à attaquer simultanément le Hamas, à la fois en surface et sous terre, notamment en envoyant des pelotons complets de dizaines de soldats de Tsahal en même temps dans les tunnels pour combattre les terroristes du Hamas.

Bien que Tsahal ait combattu le Hamas dans des tunnels au nord de Gaza et que les États-Unis aient combattu des adversaires dans des tunnels dans d’autres parties du monde, le concept et la mise en œuvre d’envoyer des forces importantes dans les tunnels en même temps que les combats dans ces zones en surface n’ont pas été mis en œuvre. avant, selon Tsahal.

Ces nouvelles tactiques ont aidé la 98e division de Tsahal à attaquer un tunnel souterrain situé sous le cimetière de Bani Suheila, au cœur de Khan Yunis.

Les forces de Tsahal ont non seulement trouvé des explosifs, des portes coulissantes et un nombre important de terroristes du Hamas à l’intérieur, mais elles ont également mis au jour le bureau du commandant du bataillon oriental de la brigade Khan Yunis, d’où il a aidé à diriger les attaques du 7 octobre.

En outre, les troupes ont découvert des salles d’opérations, une salle de combat de bataillon et des chambres de hauts responsables de l’organisation terroriste Hamas.

Le tunnel fait partie d’un labyrinthe souterrain creusé par les terroristes du Hamas, qui s’étend sur un kilomètre de long, sur une vingtaine de mètres de profondeur, et contient plusieurs complexes, a indiqué l’armée israélienne.

Au cours de cette opération, Tsahal a également arrêté des responsables clés du Hamas qui fournissaient de nouveaux renseignements cruciaux à l’armée.

Après avoir inspecté le tunnel, les forces du génie de Tsahal l’ont détruit.

Malgré toutes ces réalisations, les sources de Tsahal ne sont pas sûres qu’elles parviendront à capturer les dirigeants du Hamas et les otages israéliens qu’ils détiennent à Khan Yunis.

Un nombre croissant de responsables de Tsahal pensent qu’une partie des dirigeants du Hamas et leurs otages pourraient avoir fui vers Rafah, où se cachent près de 1,5 million de civils palestiniens.

En outre, 105 000 autres civils palestiniens ont récemment quitté Khan Yunis pour d’autres zones de sécurité, et il en reste environ 20 000 à 30 000 à Khan Yunis.

On soupçonne également qu’une partie des dirigeants du Hamas se cache avec des otages dans les zones de sécurité de Khan Yunis ou d’autres zones de sécurité.

Le personnel du Jerusalem Post a contribué à ce rapport.