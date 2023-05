Un porte-parole des Forces de défense israéliennes a déclaré à Fox News que son opération contre le groupe terroriste jihadiste islamique palestinien (JIP) mardi avait été un succès.

Le contre-amiral Daniel Hagari a lancé un avertissement au JIP lors de l’interview après avoir décrit son opération comme un succès.

« Nous avons ciblé les membres terroristes du Jihad islamique, en particulier ceux qui déstabilisaient la région. Nous les avons tués dans le [first] minutes de l’opération. Ils sont tous morts », a déclaré Hagari. « Les objectifs de cette opération ont été atteints dans les premières secondes de l’opération. »

« Nous ciblons le Jihad islamique et ils ont payé le prix fort pour leurs actions, et ils continueront à payer le prix de leurs actions. Le Jihad islamique est une organisation terroriste fondée à 100 % par l’Iran. L’Iran est un acteur négatif dans la région, mais nous avons ciblé le Jihad islamique dans la bande de Gaza dans cette opération en raison de la stabilité de la région », a-t-il ajouté.

DES MILITANTS DE GAZA TIRENT UNE VAGUE DE ROQUETTES SUR ISRAËL APRÈS QUE DES GRÈVES ONT TUÉ LES MEILLEURS DIRIGEANTS TERRORISTES

Les commentaires de Hagari interviennent après que les forces israéliennes ont tué 15 personnes à Gaza mardi avec une série de frappes aériennes. Jahed Ahnam, secrétaire du conseil militaire du Jihad islamique palestinien ; Khalil Bahitini, le commandant du Jihad Islamique Palestinien organisation terroriste Division du nord de Gaza ; et Tareq Izzeldeen, l’intermédiaire du Jihad islamique entre ses membres de Gaza et de Cisjordanie ont été tués dans l’attaque.

Les frappes aériennes ont également entraîné la mort de civils, dont trois femmes et quatre enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.

Tsahal a reconnu les pertes civiles, déclarant que si leurs frappes visaient exclusivement des « cibles du JIP », ces cibles « agissent dans des populations civiles très peuplées ».

Hagari a déclaré à Fox News que « nous n’avons pas d’autre moyen de lutter contre le terrorisme, en particulier le djihad islamique qui se cache et se cache avec des femmes et des enfants et agit autour des zones de population populaires ».

DES MILITANTS DE GAZA TIRENT UNE VAGUE DE ROQUETTES SUR ISRAËL APRÈS QUE DES GRÈVES ONT TUÉ LES MEILLEURS DIRIGEANTS TERRORISTES

« Gaza est l’une des zones urbaines les plus surpeuplées du monde, et cela rend les choses plus difficiles. Mais nous continuons à le faire de la meilleure manière précise possible et de la meilleure manière morale possible. Mais nous devons protéger nos propres civils, » il a dit.

Après l’opération, des militants de Gaza ont tiré des roquettes sur Israël mercredi.

Selon Tsahal, 333 roquettes sont passées en Israël et 153 ont été interceptées.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Interrogé sur les pourparlers d’un cessez-le-feu potentiel, Hagari a déclaré qu’Israël répondrait à toute attaque depuis Gaza, déclarant « jusqu’à ce qu’il y ait une déclaration formelle de cessez-le-feu. Ce n’est pas formel ».

Anders Hagstrom de Fox News a contribué à ce rapport.