Tsahal se vante d’avoir mené la « première guerre de l’IA », prêtant foi au fait que Gaza sert de terrain d’essai pour les techniques de combat d’Israël

« Pour la première fois, l’intelligence artificielle (IA) était un élément clé et un multiplicateur de puissance dans la lutte contre l’ennemi », a déclaré un officier supérieur du Corps de renseignement des Forces de défense israéliennes (FDI), cité par les médias israéliens.

1ère « guerre de l’IA » ? Le fait que cet article ne mentionne même pas un incident au cours duquel des systèmes d’aide à la décision activés par l’IA ou d’autres systèmes utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique se sont trompés/ont commis des erreurs me rend très sceptique quant aux affirmations générales contenues dans cet article. https://t.co/0pjSJFDBym – Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) 27 mai 2021

L’unité de renseignement d’élite 8200 a utilisé des programmes appelés « Alchimiste », « Evangile » et « Profondeur de la sagesse », pour renforcer encore la supériorité déjà écrasante de Tsahal sur les militants dans l’enclave de Gaza sous blocus. L’analyse alimentée par l’IA a été appliquée à de vastes quantités de données collectées via l’imagerie satellite, les caméras de surveillance, l’interception des communications et le renseignement humain, selon l’armée israélienne.

Le volume de renseignements était stupéfiant. Tsahal a déclaré, par exemple, que n’importe quel point de Gaza a été photographié au moins 10 fois par jour pendant le conflit. L’armée semble être satisfaite de ce qu’elle a retiré des algorithmes.

Le programme « Gospel », par exemple, a signalé en temps réel des centaines de cibles à frapper par l’armée de l’air israélienne, tandis que le système « Alchemist » a averti les troupes israéliennes d’attaques possibles sur leurs positions, selon les rapports.

Les renseignements israéliens ont également affirmé que sa technologie permettait de cartographier avec une grande précision le réseau de tunnels sous Gaza, qui étaient utilisés par des militants palestiniens. Ils ont déclaré que ces données avaient aidé à sécuriser l’assassinat du commandant supérieur du Hamas, Bassem Issa, l’officier le plus en vue tué par Tsahal depuis l’opération israélienne de 2014 à Gaza, et de plusieurs autres membres.

« Des années de travail, une réflexion originale et la fusion de toute la puissance de la division du renseignement avec des éléments sur le terrain ont conduit à la solution révolutionnaire du métro », dit l’officier supérieur à propos de la prétendue carte.

Les critiques d’Israël ne partageront probablement pas l’enthousiasme de Tsahal pour son jalon d’application de l’IA, le percevant davantage comme un argumentaire de vente. Le conflit apparemment insoluble avec le Hamas et le contrôle qu’Israël a sur l’accès à Gaza font du territoire un endroit pratique pour tester sur le terrain les technologies militaires et de sécurité.

Certaines personnes soutiennent que les procès menés lors de flambées de violence régulières sont essentiels pour qu’Israël conserve un avantage concurrentiel sur le marché mondial des armes. Les producteurs israéliens commercialisent des drones avancés, des systèmes de défense antimissile et d’autres produits à des clients étrangers sous des labels tels que « testé au combat » ou alors « prouvé au combat ». Le secteur de la défense du pays entretient une relation chaleureuse avec son armée et le gouvernement en général.

Non seulement les systèmes d’armes, mais aussi les technologies de collecte d’informations, qui ont alimenté les algorithmes analytiques de Tsahal, sont également en grande partie enracinées dans le conflit israélo-palestinien. Les inquiétudes du public concernant les attaques terroristes perpétrées par des membres radicalisés de la population dans les territoires palestiniens occupés par Israël ont permis de justifier et de consacrer des ressources à de nombreux outils de police. Celles-ci incluent la surveillance de masse via des caméras de rue, la collecte en masse de métadonnées de communication, la surveillance en temps réel des médias sociaux, etc.

L’armée israélienne affirme que l’utilisation de la guerre alimentée par l’IA à Gaza lui a permis de minimiser les pertes civiles. Les responsables de la santé à Gaza ont signalé qu’au moins 243 civils palestiniens ont été tués pendant les combats, dont 66 enfants. La partie israélienne a déclaré avoir tué 100 militants et blâmé les roquettes ratées du Hamas pour certaines des victimes civiles à Gaza. Du côté israélien, 12 civils et un soldat auraient été tués à cause des combats.

