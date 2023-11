Tsahal s’approche des hôpitaux de la ville de Gaza et des implants mammaires utilisés dans des opérations chirurgicales vitales : bilan du matin

Les hôpitaux de la ville de Gaza tirent la sonnette d’alarme à l’approche des troupes israéliennes. Les Républicains de la Chambre ne semblent pas pouvoir se rallier à un plan pour éviter une fermeture du gouvernement. Et une étudiante de Nashville est décédée après avoir été touchée par une balle perdue.

Voici ce qu’il faut savoir aujourd’hui.

Les États-Unis disent “il faut faire plus» pour protéger les Palestiniens

Les troupes israéliennes combattant le Hamas se sont enfoncées plus profondément dans la ville de Gaza, les responsables locaux de la santé et les habitants faisant état d’intenses bombardements et de la présence de véhicules militaires à proximité de plusieurs hôpitaux. Ces informations sont intervenues après que les responsables locaux de la santé ont déclaré que les frappes dans la région avaient endommagé plusieurs hôpitaux. Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf Al-Qudra, a déclaré que les attaques n’avaient pas cessé de toute la matinée, provoquant un « désastre majeur ».

Israël a accepté de maintenir des pauses quotidiennes de quatre heures dans ses combats dans certaines parties du nord de Gaza, ont indiqué les États-Unis, s’appuyant sur les jours où des dizaines de milliers de civils ont fui la zone par une route sûre désignée. Le président Joe Biden a salué cette nouvelle comme un « pas dans la bonne direction », mais les États-Unis estiment qu’il « faut faire davantage » pour protéger les Palestiniens. La pression croissante des États-Unis n’a pas encore abouti à un accord plus large pour acheminer davantage d’aide à Gaza et libérer les otages du Hamas.

Malgré les pauses, les combats se poursuivront sans cessez-le-feu, a déclaré le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué. Les responsables israéliens ont déclaré à plusieurs reprises que le Hamas devrait libérer les centaines de personnes prises en otage lors de l’attaque du 7 octobre avant d’accepter un cessez-le-feu.

Netanyahu a également déclaré que son pays ne cherchait pas à « gouverner » ou « occuper » Gaza après sa guerre avec le Hamas, après que des commentaires antérieurs aient soulevé des inquiétudes quant à ses projets d’après-guerre. Suivez les mises à jour en direct ici.

En savoir plus sur la guerre Israël-Hamas : L’annonce des pauses quotidiennes d’Israël est intervenue après que les États-Unis auraient discuté avec Israël et le Qatar d’un proposition possible d’une pause d’une journée dans les combats.

dans les combats. Le président israélien Isaac Herzog a déclaré à Raf Sanchez de NBC News que il n’y a « pas de vraie proposition » du Hamas pour libérer environ 240 otages.

du Hamas pour libérer environ 240 otages. Affiches de personnes retenues en otage par le Hamas sont en train d’être démolis dans des villes à travers les États-Unis, conduisant à des affrontements et à une réponse de la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

dans des villes à travers les États-Unis, conduisant à des affrontements et à une réponse de la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. L’ancien gouverneur du New Jersey et candidat républicain à la présidence, Chris Christie, a déclaré qu’il envisage de visiter Israël Cette fin de semaine.

Le GOP de la Chambre rejette le vote sur deux projets de loi de financement

Le président de la nouvelle Chambre, Mike Johnson, a peu de progrès à montrer dans les efforts des républicains pour adopter un projet de loi à court terme visant à maintenir le gouvernement ouvert au-delà de la date limite du 17 novembre, dans une semaine seulement. Mardi, les Républicains de la Chambre ont annulé un projet de loi sur les transports et le logement parce que certains législateurs côtiers se sont opposés aux coupes budgétaires dans Amtrak. Hier, ils ont retiré une mesure relative aux services financiers et au gouvernement général qui comprenait des propos anti-avortement qui sèment la discorde. Ensuite, la Chambre s’est ajournée pour un long week-end.

« Je ne pense pas que le Seigneur Jésus lui-même puisse gérer ce groupe », a déclaré le représentant Troy Nehls du Texas. « Nous sommes ingouvernables », a déclaré un autre législateur républicain.

Maintenant, les Républicains de la Chambre disent que c’est à Johnson de faire un appel à comment ils devraient avancer.

Un étudiant de Nashville décède après avoir été touché par une balle perdue

Une étudiante de première année à Nashville est décédée quelques jours après avoir été touchée à la tête par une balle perdue alors qu’elle marchait dans un parc, a annoncé hier la police. Jillian Ludwig, une étudiante de 18 ans en commerce de musique au Belmont College, se promenait mardi dans un parc local lorsqu’elle a reçu une balle dans la tête, a indiqué la police. Elle a été transportée à l’hôpital dans un état extrêmement critique après qu’un passant l’ait trouvée allongée sur le sol.

Les coups de feu provenaient d’un logement public en face du parc lorsque le suspect aurait tiré sur une voiture, a indiqué la police. Un suspect a été identifié et placé en garde à vue : un homme de 29 ans qui avait déjà été libéré pour incompétence à être jugé dans une fusillade distincte.

DeSantis, qui réprimande régulièrement Hunter Biden, dit : « gardez les enfants à l’écart »

L’échange houleux de Vivek Ramaswamy avec Nikki Haley à propos de sa mention de sa fille était toujours au premier plan un jour après le troisième débat présidentiel républicain à Miami.

Son collègue Ron DeSantis n’était pas d’accord avec le coup de Ramaswamy, a-t-il déclaré sur Fox News. S’en prendre aux enfants d’un adversaire est « hors de portée » dans une guerre politique, a-t-il déclaré. Pourtant, le gouverneur de Floride s’en prend chaque semaine au fils du président Joe Biden. Il a plaisanté sur les antécédents de dépendance de Hunter Biden et sur les détails embarrassants de sa vie personnelle. Et il n’est pas le seul candidat pour évoquer Hunter Biden dans des discours et des interviews.

Le moment marquant entre Ramaswamy et Haley s’appuie également sur la tension latente entre les deux candidats. En fait, ceux de Ramaswamy et de Haley sont plus mordants et personnels que ceux adressés aux autres candidats. Mais pourquoi? Sakshi Venkatraman, journaliste de NBC Asian America a parlé à des experts de la dynamique tacite.

Un capitaine de bateau noir accusé d’agression lors d’une bagarre en Alabama

Un capitaine de bateau noir, qui a été attaqué par des plaisanciers blancs lors d’une bagarre à quai capturée dans une vidéo virale, a été accusé d’agression en relation avec la mêlée en Alabama, ont confirmé hier des responsables. L’incident entre Dameion Picket et le groupe de plaisanciers s’est produit le 5 août, après que Pickett ait semblé leur demander de s’écarter pour son embarcation. La vidéo montre un homme blanc torse nu qui a poussé Pickett à la poitrine avant de lui donner un coup au visage, déclenchant ainsi la bagarre.

Pickett a été convoqué devant un magistrat plus tard ce mois-ci pour des allégations d’agression. Sa famille estime qu’il ne devrait pas être poursuivi.

… le retour de vos émissions de télévision préférées, peut-être des dates de sortie de films et une multitude d’auto-promotions de célébrités. Un accord de principe cette semaine entre SAG-AFTRA et les principaux studios devrait être approuvé, ce qui signifie que les productions peuvent reprendre et que les acteurs peuvent parler de leurs projets. Mais soyez patient. « Beaucoup de logistique » est nécessaire pour remettre les productions en marche, a déclaré une source industrielle.

La politique en bref

Élection 2024 : Le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale a annoncé qu’il ne se présenterait pas aux élections l’année prochaine.

Lettres suspectes : Le FBI et le service d’inspection postale des États-Unis sont enquête sur une série de lettres contenant de la poudre suspecte qui ont été envoyés aux travailleurs électoraux dans plusieurs États.

Quartier général du FBI : Dans une lettre inhabituellement pointue adressée au personnel, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré qu’il s’inquiète d’un « conflit d’intérêts potentiel » dans le choix du nouveau siège du bureau dans le Maryland.

Choix du personnel : Comment les implants mammaires ont sauvé la vie d’un homme

J’avoue que c’est le titre qui a d’abord attiré mon attention. Mais en lisant l’histoire de la journaliste spécialisée en santé Aria Bendix sur comment les chirurgiens se sont précipités pour sauver Davey Bauer, 34 ans d’une infection potentiellement mortelle m’a tenu accro jusqu’au bout. C’est une histoire d’ingéniosité, de persévérance et de seconde chance dans la vie. —Elizabeth Robinson, éditeur de newsletter

Dans le cas où vous l’avez manqué

Michael Oher a été payé plus de 139 000 $ grâce aux recettes du livre et du film « The Blind Side », a déclaré le couple qu’il accuse de l’avoir induit en erreur dans un document judiciaire.

Les leurs a annoncé de nouvelles tranches d’impôt sur le revenu pour 2024.

Un policier noir du New Jersey qui a déclaré avoir été sanctionné après avoir porté une coiffure africaine traditionnelle a déposé une plainte alléguant qu’elle avait été victime de discrimination.

Les groupes conservateurs ont fait des commissions scolaires un nouveau front dans les guerres culturelles. Cette semaine, ils ont perdu du terrain.

Une inspection surprise Dans une prison fédérale pour femmes en Floride, on a découvert une infestation de rats, des fuites sur les toits et du pain moisi servi aux détenues.

Le bureau du shérif de Californie a déclaré aux enquêteurs je n’ai pas de vidéo qui montre le « véritable incident » qui a précédé la blessure mortelle d’un homme juif lors de rassemblements pro-israéliens et pro-palestiniens en duel.

Le taux d’exemption des vaccins infantiles a atteint un niveau record, rapporte le CDC. Découvrez quels États avaient les taux d’exonération les plus élevés chez les enfants de maternelle.

